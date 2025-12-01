¡Se busca con recompensa! Secuestran en Toledo al perro campeón de Italia, mientras se preparaba para el Mundial

La desaparición de una mascota muy querida ha impactado en la provincia de Toledo. Atos del Poggetto es un braco alemán campeón de Italia en la categoría de perros de muestra y representante del equipo italiano en el Campeonato Mundial de Bracos Alemanes. La propietaria del animal ha denunciado a la Guardia Civil que ha sido secuestrado en la localidad Fuensalida, donde se encontraba preparándose para la próxima competición mundial organizada por ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) y CEBA (Club Español del Braco Alemán).

La dueña está muy afectada por esta desaparición y buscan cualquier tipo de información que les pueda ayudar a dar con este perro campeón de las competiciones de muestra.

Cómo fue el secuestro del perro campeón en Toledo

Según ha denunciado la dueña del perro y recoge la agencia Europa Press, Atos se encontraba en la furgoneta de su entrenador Roberto Scarpecci. El vehículo estaba aparcado en esta localidad de Toledo de Fuensalida cuando sucedieron los hechos.

El perro secuestrado estaba con otros dos en la parte trasera de la furgoneta, en un momento de descanso del entrenamiento. Fue entonces cuando unos desconocidos rompieron la ventana trasera del vehículo, pero se llevaron solo a Atos, lo que hace pensar que era un plan premeditado, un robo selectivo.

Imagen que ha compartido Roberto Scarpecci en redes sociales para reconocer al perro / FACEBOOK

Según ha compartido a la agencia el entorno y el entrenador italiano, la dueña del perro campeón "está destrozada". La afectada ya ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil y ha difundido llamamientos con recompensa.

Cómo es Atos, el perro secuestrado en Toledo

En sus redes sociales, el entrenador Roberto Scarpecci ha compartido el anuncio de la desaparición de Atos en Toledo. El perro secuestrado es un macho braco alemán de pelo corto, marrón y brillante.

El carácter de este perro campeón, según el anuncio de su desaparición es dócil, inteligente y tiene un buen comportamiento con las personas. Eso sí, en ocasiones puede ser agresivo con otros perros machos como él. Lleva tres collares: uno rojo, otro blanco y uno último verde, que incluye una placa con un número de teléfono italiano, además del collar antipulgas.

Para reconocerlo y saber que se trata del perro secuestrado en Toledo, también es importante saber que tiene un remolino en el cuello y una cicatriz en el abdomen de 10 centímetros. Tiene microchip y está debidamente registrado para las competiciones oficiales.

Los implicados buscan cualquier tipo de información útil para encontrarlo y ofrecen recompensa para que aparezca.