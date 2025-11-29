'Cuarto Milenio' desvela los misterios y sucesos paranormales del castillo de San Servando en Toledo

El castillo de San Servando, situado en Toledo, está enclavado en el cerro del mismo nombre, en el margen izquierdo del río Tajo y próximo al Puente de Alcántara. Su historia está íntimamente relacionada con la historia de la propia ciudad de Toledo. No se puede entender la ciudad sin la importancia de este castillo.

Una historia milenaria

El inicio de los restos materiales encontrados en el castillo invita a pensar en una construcción de época islámica que pudiera ponerse en relación con la inexpugnable fortificación toledana, desde el que se podía ejercer un papel de control por su cercanía con el Puente de Alcántara.

Castillo San Servando, 1802 / Archivo Municipal de Toledo

Poco después de tomar Toledo a los musulmanes, Alfonso VI en el año 1088 eligió este lugar frente al puente para la fundación de un monasterio, poniéndolo bajo la protección de los Santos San Servando y San Germando (de aquí su nombre). Posteriormente, pasó por distintas manos como fueron la Catedral o la Alcaldía de Toledo.

Monumento nacional y remodelación

Finalmente, el castillo fue comprado por el Estado debido a su estado de abandono, declarándolo monumento nacional en 1874. Pese a ello no se libró de la situación que venía padeciendo, continuando abandonado hasta 1945, año en el que comenzó la reconstrucción del edificio, instalándose un colegio menor que funciona como albergue y residencia universitaria.

En esa reconstrucción, realizada entre 1945 y 1958, se respetó su trazado original. Para ello se aprovechó el perímetro exterior que se conservaba en pie, identificado con el edificio levantado a finales del siglo XIV (en una primera reconstrucción), y se construyó de nueva planta todo su interior.

Albergue castillo San Servando, Toledo / Ayuntamiento de Toledo

Su planta es rectangular, orientada de sur a norte. Lleva torres circulares huecas en tres de sus esquinas, destacando una de ellas por su mayor envergadura. La puerta principal se abre en una especia de torre del homenaje, dando entrada actualmente al albergue juvenil.

Leyendas paranormales

Como todo castillo que se preste, el castillo de San Servando también cuenta con sus propias historias de fantasmas y espíritus, que incluso llevaron a Iker Jiménez a hacer un episodio de Cuarto Milenio sobre este castillo concreto.

El fantasma de San Servando

Cuenta la leyenda que, una noche fría de noviembre, mientras los caballeros templarios descansaban entre sus muros, unos fuertes golpes en la puerta del castillo rompieron el silencio del lugar. Esa noche le tocaba hacer guardia a don Nuño Alvear, templario que no había llevado una vida ejemplar y de la que, cada noche, se arrepentía.

Los golpes se repitieron. Nuño, mientras pensaba en los malos recuerdos pasados, bajó raudo a abrir la puerta pensando que podía tratarse de algún peregrino extraviado. Sin embargo, se encontró con lo que parecía ser una mujer muy mayor, vestida de negro, que se apoyaba en un bastón.

Vista aérea Castillo San Servando / Gobierno de Castilla-La Mancha

Ella se le presentó como la muerte, que venía a hacer pagar a Nuño todas las cosas malas que había hecho a lo largo de su vida. A la mañana siguiente, el resto de templarios se encontraron con el cuerpo sin vida de Nuño, frente a la chimenea. Hoy en día hay quien dice que tanto el fantasma de Nuño, como el de la señora encarnando a la muerte, siguen dentro del castillo.

Cuarto Milenio en el castillo de San Servando

Al conocer esta historia, Iker Jiménez no dudó en hacer un episodio de su programa Cuarto Milenio ambientado en este castillo. Para ese episodio hablaron con testigos, como el recepcionista del castillo, quien afirmó "haber escuchado lo que parecía la tos de una mujer anciana".

Cuarto Mlenio, castillo San Servando / Página web, 'Rutas de Toledo'

Lo más curioso es que, a la mañana siguiente, una pareja de novios que estaba alojada en una de las habitaciones le explicó al recepcionista que no habían podido dormir apenas por dicha tos, cuando en la habitación de al lado no había nadie en realidad.

Incluso tres personas del equipo se desplazaron al castillo, pasando una noche en él. Ellos contaron que por la noche escucharon el sonido de una tarjeta magnética en la puerta, "como si alguien la introdujese", pero allí no había nadie.