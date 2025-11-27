¿Cuánto cobra el alcalde de tu municipio? Estos son los sueldos de los regidores de la provincia de Toledo

La publicación del informe más reciente del portal oficial ISPA (Información Salarial de Puestos de la Administración), que recoge los sueldos de los alcaldes españoles, ha reavivado el interés por conocer la remuneración de los regidores locales. Según estos datos, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, percibe 72.195,60 euros brutos anuales.

En el ámbito de Castilla - La Mancha, este salario lo sitúa como el tercero mejor pagado entre los alcaldes de capitales de provincia. Por delante, se encuentran el alcalde de Cuenca, Darío Dolz (83.529,60 euros), y la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, con una retribución anual de 77.987,16 euros.

Carlos Velazquez Romo, alcalde de Toledo / Ayuntamiento de Toledo

El listado del ISPA revela también una notable disparidad salarial en la región: muchos alcaldes de municipios pequeños no reciben remuneración alguna, mientras que quienes gobiernan capitales perciben cuantías considerablemente más altas. El ranking lo lidera José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, con un salario de 110.688 euros. Lo siguen el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto (105.557) y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni con 104.000 euros

Estos son los sueldos de los regidores de la provincia de Toledo

En cuanto a los sueldos del resto de alcaldes de la provincia, destacan la ausencia de municipios como Talavera de la Reina o Illescas, que son dos de los 1.271 ayuntamientos que no han remitido los datos correspondientes. De los sueldos registrados, estos corresponden a cada localidad:

Alcudete de la Jara: 37.800 euros

Alcolea de Tajo: 30.732,94 euros

Aldea en Cabo: 637,50 euros

Aldeanueva de Barbarroya: 1.000 euros

Aldeanueva de San Bartolomé: 630 euros

Almendral de la Cañada: 180 euros

Añover de Tajo: 35.706,44 euros

Argés: 2.650 euros

Bargas: 49.309,79 euros

Belvís de la Jara: 15.876 euros

Burguillos de Toledo: 36.967,48 euros

Burujón: 18.201,12 euros

Cabañas de la Sagra: 30,856 euros

Cabañas de Yepes: 4.094,16 euros

Cabezamesada: 7.200 euros

Calzada de Oropesa: 2.400 euros

Camarena: 24.420 euros

Cardiel de los Montes: 200 euros

El Carpio de Tajo: 22.576,44 euros

Carranque: 37.800 euros

Castillo de Bayuela: 1.700 euros

Cedillo del Condado: 34.520,50 euros

Cervera de los Montes: 600 euros

Chozas de Canales: 22.000 euros

Chueca: 320 euros

Cobeja: 22.400 euros

Corral de Almaguer: 24.226,44 euros

Dosbarrios: 20.571,36 euros

Espinoso del Rey: 17.035,54 euros

Esquivias: 21.694,89 euros

Fuensalida: 51.493,24 euros

Gálvez: 45.454,70 euros

Gerindote: 32.163,74 euros

Guadamur: 1.600 euros

Las Herencias: 25.200

Hormigos: 16.351 euros

Huecas: 29.087,78 euros

La Iglesuela del Tiétar: 28.529,26 euros

Layos: 1.050 euros

Lillo: 6.601,92 euros

Lucillos: 3.671,05 euros

Madrilejos: 44.038,40 euros

Magán: 39.200 euros

Malpica de Tajo: 649,72 euros

Maqueda: 24.360 euros

La Mata: 360 euros

Mejorada: 3.000 euros

Menasalbas: 5.788 euros

Méntrida: 48.506,17 euros

Miguel Esteban: 41.248,20 euros

Montearagón: 4.506,30 euros

Nambroca: 37.710,60 euros

La Nava de Ricomalillo: 900 euros

Navahermosa: 4.933,37 euros

Navalcán: 2.392,64 euros

Los Navalmorales: 43.663,06 euros

Los Navalucillos: 32.131,73 euros

Navamorcuende: 585 euros

Noblejas: 7.350 euros

Noez: 11.824,86 euros

Nombela: 25.268,52 euros

Novés: 36.392,20 euros

Ocaña: 3.150 euros

Olías del Rey: 43.050,35 euros

Ontígola: 37.044,06 euros

Polán: 43.268,40 euros

Portillo de Toledo: 13.478,88 euros

La Pueblas de Almoradiel: 36.064 euros

Pulgar: 30.377,73 euros

Quintanar de la Orden: 3.085 euros

Recas: 31.448,06 euros

Robledo del Mazo: 15.769,88 euros

El Romeral: 28.892,71 euros

San Martín de Montalbán: 29.570,10 euros

San Pablo de los Montes: 20.678,86 euros

San Román de los Montes: 25.200 euros

Santa Cruz de la Zarza: 25.711,62 euros

Santa Cruz del Retamar: 41.955,20 euros

Santo Domingo-Caudilla: 17.112,48 euros

Sartajada: 8.759,16 euros

Segurilla: 250 euros

Sevilleja de la Jara: 8.264,16 euros

Sonseca: 36.015 euros

Sotillo de las Palomas: 16.836 euros

Tembleque: 600 euros

La Torre de Esteban Hambrán: 11.126,52 euros

Torrecilla de la Jara: 8.800 euros

Torrico: 2.970 euros

Totanés: 400 euros

Turleque: 1.000 euros

Ugena: 35.200 euros

Urda: 2.580 euros

Valdeverdeja: 700 euros

Valmojado: 31.035,90 euros

Las Ventas de San Julián: 300 euros

La Villa de Don Fradique: 44.025,68 euros

Villacañas: 50.925,42 euros

Villafranca de los Caballeros: 40.940,20 euros

Villanueva de Alcardete: 23.137,90 euros

Villarejo de Montalbán: 6.164,90 euros

Villarrubia de Santiago: 20.865,95 euros

Villasequilla: 20.112,40 euros

Villatobas: 30.603 euros

El Viso de San Juan: 34.300 euros

Los Yébenes: 52.159,94 euros

Yeles: 44.432,15 euros

Yepes: 38.556 euros

Yuncler: 42.000 euros

Yuncos: 33.102,72 euros

Mientras que los alcaldes de hasta 37 localidades de las 149 de la provincia registradas no perciben ninguna retribución por el puesto. Estos son: Ajofrín, Alcabón, Almonacid de Toledo, Arcicóllar, Azután, Camarenilla, El Campillo de la Jara, Carmena, Carriches, Casarrubios del Monte, Casasbuenas, Los Cerralbos, Ciruelos, Cobisa, Garciotum, Hinojosa de San Vicente, Hontanar, Lagartera, Mocejón, Mohedas de la Jara, Navalmoralejo, Numancia de la Sagra, Nuño Gómez, Pantoja, Paredes de Escalona, Parrillas, Pelahustán, El Puente del Arzobispo, Puerto de San Vicente, Quero, El Real de San Vicente, Retamoso de la Jara, San Bartolomé de las Abiertas, Villaluenga de la Sagra, Villamiel de Toledo, Villaseca de la Sagra.