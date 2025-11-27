LISTADO ISPA
¿Cuánto cobra el alcalde de tu municipio? Estos son los sueldos de los regidores de la provincia de Toledo
El listado de ISPA sitúa a Toledo y a Los Yébenes como los municipios con los alcaldes con el salario más alto, mientras que localidades como Illescas y Talavera no se encuentran registradas
La publicación del informe más reciente del portal oficial ISPA (Información Salarial de Puestos de la Administración), que recoge los sueldos de los alcaldes españoles, ha reavivado el interés por conocer la remuneración de los regidores locales. Según estos datos, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, percibe 72.195,60 euros brutos anuales.
En el ámbito de Castilla - La Mancha, este salario lo sitúa como el tercero mejor pagado entre los alcaldes de capitales de provincia. Por delante, se encuentran el alcalde de Cuenca, Darío Dolz (83.529,60 euros), y la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, con una retribución anual de 77.987,16 euros.
El listado del ISPA revela también una notable disparidad salarial en la región: muchos alcaldes de municipios pequeños no reciben remuneración alguna, mientras que quienes gobiernan capitales perciben cuantías considerablemente más altas. El ranking lo lidera José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, con un salario de 110.688 euros. Lo siguen el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto (105.557) y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni con 104.000 euros
Estos son los sueldos de los regidores de la provincia de Toledo
En cuanto a los sueldos del resto de alcaldes de la provincia, destacan la ausencia de municipios como Talavera de la Reina o Illescas, que son dos de los 1.271 ayuntamientos que no han remitido los datos correspondientes. De los sueldos registrados, estos corresponden a cada localidad:
- Alcudete de la Jara: 37.800 euros
- Alcolea de Tajo: 30.732,94 euros
- Aldea en Cabo: 637,50 euros
- Aldeanueva de Barbarroya: 1.000 euros
- Aldeanueva de San Bartolomé: 630 euros
- Almendral de la Cañada: 180 euros
- Añover de Tajo: 35.706,44 euros
- Argés: 2.650 euros
- Bargas: 49.309,79 euros
- Belvís de la Jara: 15.876 euros
- Burguillos de Toledo: 36.967,48 euros
- Burujón: 18.201,12 euros
- Cabañas de la Sagra: 30,856 euros
- Cabañas de Yepes: 4.094,16 euros
- Cabezamesada: 7.200 euros
- Calzada de Oropesa: 2.400 euros
- Camarena: 24.420 euros
- Cardiel de los Montes: 200 euros
- El Carpio de Tajo: 22.576,44 euros
- Carranque: 37.800 euros
- Castillo de Bayuela: 1.700 euros
- Cedillo del Condado: 34.520,50 euros
- Cervera de los Montes: 600 euros
- Chozas de Canales: 22.000 euros
- Chueca: 320 euros
- Cobeja: 22.400 euros
- Corral de Almaguer: 24.226,44 euros
- Dosbarrios: 20.571,36 euros
- Espinoso del Rey: 17.035,54 euros
- Esquivias: 21.694,89 euros
- Fuensalida: 51.493,24 euros
- Gálvez: 45.454,70 euros
- Gerindote: 32.163,74 euros
- Guadamur: 1.600 euros
- Las Herencias: 25.200
- Hormigos: 16.351 euros
- Huecas: 29.087,78 euros
- La Iglesuela del Tiétar: 28.529,26 euros
- Layos: 1.050 euros
- Lillo: 6.601,92 euros
- Lucillos: 3.671,05 euros
- Madrilejos: 44.038,40 euros
- Magán: 39.200 euros
- Malpica de Tajo: 649,72 euros
- Maqueda: 24.360 euros
- La Mata: 360 euros
- Mejorada: 3.000 euros
- Menasalbas: 5.788 euros
- Méntrida: 48.506,17 euros
- Miguel Esteban: 41.248,20 euros
- Montearagón: 4.506,30 euros
- Nambroca: 37.710,60 euros
- La Nava de Ricomalillo: 900 euros
- Navahermosa: 4.933,37 euros
- Navalcán: 2.392,64 euros
- Los Navalmorales: 43.663,06 euros
- Los Navalucillos: 32.131,73 euros
- Navamorcuende: 585 euros
- Noblejas: 7.350 euros
- Noez: 11.824,86 euros
- Nombela: 25.268,52 euros
- Novés: 36.392,20 euros
- Ocaña: 3.150 euros
- Olías del Rey: 43.050,35 euros
- Ontígola: 37.044,06 euros
- Polán: 43.268,40 euros
- Portillo de Toledo: 13.478,88 euros
- La Pueblas de Almoradiel: 36.064 euros
- Pulgar: 30.377,73 euros
- Quintanar de la Orden: 3.085 euros
- Recas: 31.448,06 euros
- Robledo del Mazo: 15.769,88 euros
- El Romeral: 28.892,71 euros
- San Martín de Montalbán: 29.570,10 euros
- San Pablo de los Montes: 20.678,86 euros
- San Román de los Montes: 25.200 euros
- Santa Cruz de la Zarza: 25.711,62 euros
- Santa Cruz del Retamar: 41.955,20 euros
- Santo Domingo-Caudilla: 17.112,48 euros
- Sartajada: 8.759,16 euros
- Segurilla: 250 euros
- Sevilleja de la Jara: 8.264,16 euros
- Sonseca: 36.015 euros
- Sotillo de las Palomas: 16.836 euros
- Tembleque: 600 euros
- La Torre de Esteban Hambrán: 11.126,52 euros
- Torrecilla de la Jara: 8.800 euros
- Torrico: 2.970 euros
- Totanés: 400 euros
- Turleque: 1.000 euros
- Ugena: 35.200 euros
- Urda: 2.580 euros
- Valdeverdeja: 700 euros
- Valmojado: 31.035,90 euros
- Las Ventas de San Julián: 300 euros
- La Villa de Don Fradique: 44.025,68 euros
- Villacañas: 50.925,42 euros
- Villafranca de los Caballeros: 40.940,20 euros
- Villanueva de Alcardete: 23.137,90 euros
- Villarejo de Montalbán: 6.164,90 euros
- Villarrubia de Santiago: 20.865,95 euros
- Villasequilla: 20.112,40 euros
- Villatobas: 30.603 euros
- El Viso de San Juan: 34.300 euros
- Los Yébenes: 52.159,94 euros
- Yeles: 44.432,15 euros
- Yepes: 38.556 euros
- Yuncler: 42.000 euros
- Yuncos: 33.102,72 euros
Mientras que los alcaldes de hasta 37 localidades de las 149 de la provincia registradas no perciben ninguna retribución por el puesto. Estos son: Ajofrín, Alcabón, Almonacid de Toledo, Arcicóllar, Azután, Camarenilla, El Campillo de la Jara, Carmena, Carriches, Casarrubios del Monte, Casasbuenas, Los Cerralbos, Ciruelos, Cobisa, Garciotum, Hinojosa de San Vicente, Hontanar, Lagartera, Mocejón, Mohedas de la Jara, Navalmoralejo, Numancia de la Sagra, Nuño Gómez, Pantoja, Paredes de Escalona, Parrillas, Pelahustán, El Puente del Arzobispo, Puerto de San Vicente, Quero, El Real de San Vicente, Retamoso de la Jara, San Bartolomé de las Abiertas, Villaluenga de la Sagra, Villamiel de Toledo, Villaseca de la Sagra.
- El Ayuntamiento recompone el puzle urbanístico de El Corte Inglés de Campo de las Naciones tras más de una década de pleitos
- El pueblo de Toledo con el mejor pan de España, una leyenda sorprendente e ideal para una escapada de puente
- La Comunidad de Madrid movilizará 6.600 efectivos y nuevos sistemas de señalización termosensibles para hacer frente a las nevadas en las carreteras este invierno
- Segundo día laborable con cortes en Cercanías Madrid, que afectan a más de 104.000 viajeros: 'Los buses pasan constantemente
- Cuatro universidades públicas madrileñas se sitúan entre las 100 mejores del mundo en siete disciplinas
- Síntomas para descubrir a tiempo el tumor más mortífero y difícil de diagnosticar, según la oncóloga de Alcalá
- La Comunidad de Madrid refuerza con 4,2 millones el mantenimiento de más de 450 puentes de la red regional
- Los jóvenes que dejan Madrid para trabajar en Disneyland París: 'Soy camarera y cobro más que mis padres