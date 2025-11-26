Estas son las tres ciudades de España donde más se usa la tarjeta bancaria para pagar en bares y restaurantes

El pago con tarjeta se ha convertido en lo más habitual en España a la hora de pagar, con el efectivo cada día en un mayor segundo plano. Especialmente cuando se trata de comer o salir a tomar algo. En 2025, más del 41% de todas las transacciones sin efectivo se hicieron en bares, cafeterías y restaurantes, lo que confirma a la hostelería como el gran motor del avance cashless en el país.

San Sebastián, Toledo y Pamplona, las ciudades donde más se paga con tarjeta en la restauración

Y algunas ciudades destacan de manera clara en el uso de las tarjetas para pagar:

San Sebastián lidera el uso de la tarjeta en restauración con un 80,9 % de pagos digitales Le sigue Toledo (77,9%) Completa el top 3 Pamplona (60,5 %)

Estos datos forman parte del Observatorio Cafés y Restaurantes Cashless de SumUp, que radiografía cómo está cambiando la forma de pagar en España. El informe refleja que el salto hacia lo digital ya no es exclusivo de las grandes urbes: ciudades de interior como Ciudad Real (60,2%) o Albacete (52,8%) han superado también la barrera del 50% en pagos con tarjeta dentro de la hostelería.

En las grandes capitales, el crecimiento es más moderado, aunque constante. Valencia (+34,8%) y Sevilla (+34,7%) avanzan con fuerza, mientras que Madrid y Barcelona se mantienen prácticamente estables (-0,5%), señal de un mercado ya maduro donde la tarjeta está plenamente integrada en la rutina diaria.

Otro dato interesante es el de la transformación del ticket medio digital. Ciudades como Cádiz (-46,6%), Toledo (-36,7%) o Pamplona (-25,3%) muestran descensos significativos, prueba de que los pagos pequeños —los cafés, las tostadas o los menús del día— también han dado el salto definitivo a la tarjeta.

De hecho, los productos que más crecen en pagos cashless son precisamente los más cotidianos: el té (+93%), el vermut (+82%), la tostada (+38%), el café (+35,4%) o la tortilla (+26%).