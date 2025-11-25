Estos son los recursos ante un caso de violencia de género que hay en Toledo

El 25N es Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde el Ayuntamiento de Toledo hay programados diferentes actos para conmemorar esta lucha y mostrar el apoyo a las víctimas de la violencia machista en la ciudad.

Desde el consistorio, hay diferentes recursos a los que apelar en caso de sufrir violencia contra la mujer. Los procedimientos son sencillos, gratuitos y un gran apoyo para las víctimas.

Los recursos del Ayuntamiento de Toledo ante un caso de violencia de género

El Ayuntamiento de Toledo tiene en su página web un apartado acerca de la violencia de género. En esa sección se puede leer: “Ante situaciones de urgencia por violencia de género, no estás sola”.

Para cualquier situación de violencia hacia la mujer, el Centro de la Mujer de Toledo tiene su número de teléfono gratuito: 925 330 399. La atención es de lunes a viernes desde 9:00 hasta 14:00. Para una emergencia a cualquier hora está el número 900100114 con atención 24 horas, también gratuito y con profesionales.

Imagen de archivo de una manifestación contra la violencia de género. / EFE / ÁNGEL MEDINA G.

El objetivo del Centro de la Mujer de Toledo es ofrecer a todas las mujeres del ámbito de acción, de forma gratuita, información sobre sus derechos e igualdad de oportunidades. Además, les facilitan asesoramiento en materia jurídica, psicológica, laboral, empresarial, servicios sociales o salud, entre otros. Lo consiguen a través de actividades y programas, mientras aseguran la calidad y confidencialidad.

Uno de los puntos más importantes del Centro de la Mujer en la lucha contra la violencia de género es el del asesoramiento psicológico. En este lugar se presta información, orientación y apoyo psicológico, individual y en grupo, a las mujeres con necesidad de ayuda y especialmente a aquellas que sean víctimas de malos tratos. Además, para facilitar este proceso también orientan acerca de los recursos psicológicos que existen en Castilla- La Mancha, facilitando el acceso a la asistencia psicológica gratuita de las víctimas.

Las actividades programadas en Toledo por el 25N

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, El Plan Corresponsables del Ayuntamiento de Toledo ofrece dos espacios para menores de entre 6 y 16 años. Se van a desarrollar diferentes actividades plásticas y artísticas con el objetivo de visibilizar este día.

En el Corral de Don Diego, con la colaboración de la Escuela de Arte de Toledo y Cecap Joven, se hará el diseño del mural colectivo "Toledo contra la violencia de género", entre las 15:00 y las 17:30 horas. Por otro lado, ya el día 26 de noviembre, con la colaboración también de Cecap Joven, en la Plaza de Zocodover de 16:00h a 18:30 h, tendrá lugar la actividad "Lienzos de Pintura Espontánea".

Además, a las 17:30 se celebra el acto institucional en el Corral de Don Diego por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. Será un homenaje a las víctimas.