El pueblo de Toledo con el mejor pan de España, una leyenda sorprendente e ideal para una escapada de puente

La semana que viene España tendrá uno de los puentes más esperados del año: el de la Constitución y la Inmaculada. Muchos aprovecharán para hacer una pequeña escapada y en estas fechas es muy habitual decantarse por pequeños municipios, en los que desconectar de la rutina, como el pueblo para vivir una Navidad de película o el pueblo en el que vive Lucas de Andy & Lucas. Para ello, en la provincia de Toledo hay uno recomendado por la Revista Viajar.

Este pueblo de Toledo, además de ser una opción recomendada por la Revista Viajar, ha sido visitado por grandes personalidades de nuestra historia y puede presumir de tener el mejor pan de España. Un desconocido para muchos, pero una sorpresa muy agradable para el que se decide por descubrirlo, esta localidad es perfecta para una escapada de puente, tanto en pareja, como con amigos o familia.

El pueblo de Toledo recomendado por la Revista Viajar perfecto para una escapada de puente

Maqueda es un municipio de la provincia de Toledo con apenas 500 habitantes. Aunque no te suene, sus calles han sido recorridas por figuras tan importantes como Isabel I de Castilla o el cardenal Mendoza, además de ser escenario del segundo tratado de la famosa novela 'El Lazarillo de Tormes'. Además, uno de sus alcaldes fue el bisabuelo de uno de los escritores más importantes de nuestra literatura: Miguel de Cervantes.

Además de los datos históricos y curiosos, en Maqueda tienes muchos monumentos espectaculares que visitar. El más reconocido es el Castillo de la Vela, un imponente escenario que llegó a alojar, precisamente, a Isabel La Católica. El origen de este edificio también es interesante, porque en los tiempos prerromanos, durante años, solo formaba el pueblo una torre de vigía construida estratégicamente en lo alto, que posteriormente se convirtió en el conocido castillo que encabeza la localidad.

La Iglesia Parroquial de Santa María de los Alcázares es una de las joyas de Maqueda / Ayuntamiento de Maqueda

Otro lugar imprescindible en tu visita a Maqueda es la Iglesia Parroquial de Santa María de los Alcázares, junto a su impresionante Puerta Califal. Situadas en pleno centro del pueblo, esta iglesia de estilo gótico-mudéjar fue construida en el siglo XV. Antiguamente, la localidad tenía una extensa muralla que la rodeaba, con un acceso principal formado por dos arcos y por la puerta califal, que hoy se encuentra incorporada a la cabecera del templo y le da un aspecto impresionante.

Como curiosidad antes de visitar este pueblo, la patrona de Maqueda es la Virgen de los Dados. Su nombre proviene de una leyenda que dice que su imagen fue disputada en una partida de dados entre un rey musulmán y otro cristiano. Se cuenta que fue la intervención de la Virgen la que permitió la victoria del bando cristiano y el último domingo de abril se lleva a cabo una representación de Moros y Cristianos frente al castillo en su honor.

El mejor pan de España está en Maqueda, un pueblo de Toledo

En este municipio de Toledo, además de sus increíbles paisajes, puedes encontrar una rica gastronomía. Hasta el punto de que Maqueda puede presumir de tener el mejor pan de España. O por lo menos la Panadería Benayas, que fue galardonada con la "Estrella de Oro" en "La ruta de Los 50 Panaderos", que reconoció a los mejores panaderos de España este año.

Parte de los productos de la Panadería Benayas / Panadería Benayas

En concreto, el ganador fue un pan de masa madre que pesa un kilo y solo vale 4.50 euros. Está elaborado por Ángel Ruiz y se trata de su típica hogaza hecha a partir de harina de trigo, harina molida en piedra y centeno ecológico integral.

Ángel ya fue Miga de Oro en 2021. En su obrador toledano puedes conseguir panes de todas las formas que imágenes, además de variedades con queso, chorizo, chocolate, pistacho, nuez, tomate... Además de unos dulces que te parecerán verdaderos mangares.