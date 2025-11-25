Toledo recuperará su estación de autobuses: las obras empezarán en 2026 y se invertirán 270.000 euros

El Ayuntamiento de Toledo ha incluido una partida específica en el Presupuesto de 2026 para la estación de autobuses de la ciudad: 270.000 euros. La administración local se encargará de ejecutar la obra de rehabilitación integral del edificio, que será financiada a partes iguales por tres entidades.

El Consistorio, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Toledo serán los encargados de costear esta obra de renovación, en virtud de un convenio de colaboración. Por lo tanto, la inversión total de la intervención superará los 800.000 euros.

Fachada estación autobuses, Toledo / Javier Longobardo

Reparto de la inversión

El concejal de Hacienda y portavoz del equipo de Gobierno local, Juanjo Alcalde, no ha ofrecido la cifra exacta, pero ha precisado el reparto de la inversión: "El Ayuntamiento aportaría un 33% de la financiación y realizaría las obras, pero tendríamos que recibir las dos terceras partes restantes de las otras administraciones", ha explicado el edil.

El Consistorio espera firmar el convenio con la Junta y la Diputación antes de que finalice el año para poder iniciar los trabajos en 2026, según ha comentado Juanjo Alcalde. El concejal siempre ha defendido que las "negociaciones silenciosas" son las que dan "mejores frutos", ya que el objetivo compartido de las tres partes es mejorar el funcionamiento de la degrada infraestructura.

Discrepancias sobre el acuerdo

El alcalde anunció el convenio el pasado 4 de noviembre durante el Debate del Estado del Municipio. Expresó su satisfacción por el consenso, destacando el esfuerzo de las tres administraciones para priorizar las necesidades de la ciudad.

"Para gobernar Toledo hay que tener altura de miras y dejar de lado siglas, colores y, en algunos casos los rencores. Estamos trabajando siempre desde la cooperación, el respeto y el diálogo real con todas las administraciones", afirmó el regidor, calificando de "constante y eficaz" la colaboración con la Diputación.

Sin embargo, al día siguiente, la Junta de Comunidades matizó las palabras de Velázquez. La portavoz del Ejecutivo de Page, Esther Padilla, manifestó que "no hay un acuerdo cerrado" ni existe novedad alguna respecto a la situación del inmueble.

Además, insistió en que las declaraciones del alcalde solo refrendaban lo que la propia Junta había adelantado semanas atrás, que "se está trabajando en un acuerdo"; si bien "todavía no está cerrado". No obstante, confirmó la "voluntad" de todas las administraciones para alcanzar una solución definitiva.

Presupuesto 2026

Por otro lado, el Ayuntamiento de Toledo también ha incluido en su Presupuesto de 2026 una partida de 191.000 euros para la creación de nuevas tumbas en el cementerio municipal y otros 300.000 euros para la construcción de nuevos parques infantiles y la mejora de los ya en funcionamiento.

A esto se suma medio millón de euros procedentes de ingresos corrientes para un plan de asfaltado.