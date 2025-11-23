Este es el pueblo de Toledo que compite por una Navidad de película con Ferrero Rocher

A menos de una hora de Toledo capital, en pleno corazón de La Mancha, Consuegra se ha convertido en uno de los escenarios navideños señalados. El municipio de los icónicos molinos y el castillo medieval ha sido elegido por Ferrero Rocher para representar a Castilla - La Mancha en la campaña "Juntos Brillamos Más 2025", una iniciativa que busca iluminar un único pueblo de España con una decoración especial. La candidatura ha despertado un entusiasmo evidente entre los vecinos, que se han volcado en conseguir que su localidad avance en las votaciones.

Por primera vez, Ferrero Rocher ha escogido 17 municipios finalistas, uno por comunidad autónoma, lo que convierte a Consuegra en embajadora regional en una edición considera como "histórica" por la organización. El concurso, conocido por su impacto turístico, ha transformado en años anteriores en auténticos destinos navideños a los pueblos ganadores —Ribadavia (2024), Ribadesella (2023) o Astorga (2020) entre otros—, algo que en Consuegra se vive con ilusión en el último mes.

Un patrimonio que quiere brillar

Castillo de Consuegra / Ayuntamiento de Consuegra

Para los consaburenses, esta nominación es un reconocimiento a su identidad cultural: sus 12 molinos de viento que coronan la cresta del Cerro Calderico, el castillo de la Muela, las rutas históricas y las tradiciones locales, como la que celebran el próximo 30 de noviembre con su X Jornadas de la Cebolleta, que cada año atraen a visitantes. En resumen, unas vistas que incluso pueden parecer sacadas de una película.

Desde el Ayuntamiento de Consuegra subrayan que unas posibles luces de Ferrero Rocher no son solo adornos, sino una oportunidad para mostrar el valor patrimonial del municipio a nivel nacional. Es por ello, que el mismo consistorio y las asociaciones locales animan a que los vecinos y todos voten por Consuegra a través de la web del concurso y demostrar que la localidad toledana "brilla más que nunca".

Su nominación supone además una oportunidad única para situar al municipio en el mapa navideño. Si lo logran, los molinos podrían aparecer en televisión —bañados en luz dorada— en uno de los anuncios más esperados de cada temporada. Con su mezcla de historia, identidad manchega y un paisaje que ya parece sacado de un decorado, Consuegra sueña con convertirse este año en el pueblo más luminoso de España.

Cómo se decide el pueblo ganador

El concurso consta de cuatro fases de votación online. El próximo 27 de noviembre arrancará la siguiente fase una vez se conozcan los cinco pueblos finalistas de la edición, que serán los más votados de los 17 propuestos actualmente. Una vez se reduzca esta lista arrancará de nuevo las votaciones de tal manera que a la gran final llegarán únicamente dos pueblos. El nombre del pueblo ganador se anunciará el 15 de diciembre.

Hasta que se conozca el próximo 27 noviembre los cinco pueblos finalistas que continuarán en el camino por ser el pueblo que más brille esta Navidad, las 17 localidades nominadas son: