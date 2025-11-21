RECOMENDADO
Descubre el municipio de Toledo con paisajes naturales como los de Oz para vivir el estreno de 'Wicked 2'
'Wicked 2' es uno de los estrenos más esperados del año y hay un municipio de Toledo que parece escenario de la película
Este fin de semana llega a las carteleras una de las películas más esperadas del año: 'Wicked: For Good'. Esta secuela promete emocionar al público tanto como la primera y los seguidores del musical están deseando revivirla. Para los fanáticos de este mundo de fantasía, será una buena noticia saber que hay un municipio de Toledo calcado al mágico Oz, que nos ha acompañado en los cuentos.
Todo parece indicar que en esta segunda película de la saga veremos por primera vez a Dorothy, la protagonista de 'El Mago de Oz'. La historia de 'Wicked' es la precuela de la de la niña que caminaba por las baldosas amarillas. Si quieres experimentar lo que ella sintió cuando el tornado se la llevó junto a su perro Toto, esta localidad toledana es para ti.
El municipio de Toledo que parece sacado de 'El Mago de Oz', el mundo de 'Wicked'
Para el estreno de 'Wicked', la localidad perfecta de Toledo para vivirlo es Consuegra. Durante la película, el paisaje de Oz está lleno de elementos imponentes, casi vigilantes, que son lo único que se ve en el horizonte. Es lo mismo que ocurre en este municipio con los 12 molinos, que coronan la cresta del Cerro Calderico.
Estos molinos están alineados en un camino lleno de campo y naturaleza, que parece de cuento, como si estuviera en 'El Mago de Oz'. Muchos podrían considerarlos como una frontera.
En Consuegra no solo tienen los icónicos molinos, también cuentan con un imponente castillo que podría hacerse pasar por la fortaleza de la Bruja Mala de 'Wicked'. Elevado y con un estilo dramático, pero que impresiona, es el refugio perfecto para el "malo" de cualquier historia. Es la opción perfecta para quien quiera vivir aislado, como es el caso Elphaba.
Los paisajes manchegos son idénticos a los que vemos en 'Wicked'
En Toledo, el campo y la naturaleza tiene un papel protagonista, como ocurre en 'Wicked' y en 'El Mago de Oz'. En la saga de películas, tanto en los tráilers como en el largometraje, nos dejan ver escenas con paisajes abiertos, casi infinitos. Consuegra tiene ese mismo horizonte que parece no tener fin, con una tierra en tonos dorados u ocres y una luz prácticamente dorada.
El campo toledano, y de Consuegra especialmente, con las luces que deja tanto el amanecer como el atardecer, se asemeja al camino de baldosas amarillas que recorrió Dorothy con el león y el hombre de hojalata. El contraste con los molinos blancos hace que la tierra haga un efecto de un color más intenso para el ojo.
El camino entre los molinos y el castillo podría ser el escenario de una película de fantasía, en la que los protagonistas viven grandes aventuras. Un municipio de Toledo que todo el que visita se sorprende y recomienda.
- Este fin de semana, riesgo de nieve y heladas en estos municipios de Madrid
- Abre 'NUGA', la manzana de lujo en el antiguo Castellana 200 con viviendas, oficinas, tiendas y ocio
- Uno de los parques más bonitos (y desconocidos) de Madrid está a 10 minutos del centro: cascadas del siglo XIX que parecen sacadas de una película
- Parla celebra como 'fantástica noticia' la nueva estación de alta velocidad, mientras que Madrid pide concretar las infraestructuras pendientes
- Los hijos del autor del crimen de Alpedrete culpan al 'abandono' del sistema: 'Nuestro padre fue un hombre ejemplar, un marido único
- Paloma Hurtado, la estrella del 'Un, dos, tres' a la que un tiro accidental desfiguró el rostro
- ¿Por qué los jóvenes de Toledo no paran de decir '6-7'? El significado de la expresión de la Generación Alfa
- El milagro de la última librería que ha abierto en Madrid: 'Nos hemos tirado al vacío, no tenemos miedo a Amazon