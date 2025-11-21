Descubre el municipio de Toledo con paisajes naturales como los de Oz para vivir el estreno de 'Wicked 2'

Este fin de semana llega a las carteleras una de las películas más esperadas del año: 'Wicked: For Good'. Esta secuela promete emocionar al público tanto como la primera y los seguidores del musical están deseando revivirla. Para los fanáticos de este mundo de fantasía, será una buena noticia saber que hay un municipio de Toledo calcado al mágico Oz, que nos ha acompañado en los cuentos.

Todo parece indicar que en esta segunda película de la saga veremos por primera vez a Dorothy, la protagonista de 'El Mago de Oz'. La historia de 'Wicked' es la precuela de la de la niña que caminaba por las baldosas amarillas. Si quieres experimentar lo que ella sintió cuando el tornado se la llevó junto a su perro Toto, esta localidad toledana es para ti.

El municipio de Toledo que parece sacado de 'El Mago de Oz', el mundo de 'Wicked'

Para el estreno de 'Wicked', la localidad perfecta de Toledo para vivirlo es Consuegra. Durante la película, el paisaje de Oz está lleno de elementos imponentes, casi vigilantes, que son lo único que se ve en el horizonte. Es lo mismo que ocurre en este municipio con los 12 molinos, que coronan la cresta del Cerro Calderico.

Estos molinos están alineados en un camino lleno de campo y naturaleza, que parece de cuento, como si estuviera en 'El Mago de Oz'. Muchos podrían considerarlos como una frontera.

Los molinos blancos y el camino hasta el Castillo de Consuegra es muy similar al camino de Oz / EPE

En Consuegra no solo tienen los icónicos molinos, también cuentan con un imponente castillo que podría hacerse pasar por la fortaleza de la Bruja Mala de 'Wicked'. Elevado y con un estilo dramático, pero que impresiona, es el refugio perfecto para el "malo" de cualquier historia. Es la opción perfecta para quien quiera vivir aislado, como es el caso Elphaba.

Los paisajes manchegos son idénticos a los que vemos en 'Wicked'

En Toledo, el campo y la naturaleza tiene un papel protagonista, como ocurre en 'Wicked' y en 'El Mago de Oz'. En la saga de películas, tanto en los tráilers como en el largometraje, nos dejan ver escenas con paisajes abiertos, casi infinitos. Consuegra tiene ese mismo horizonte que parece no tener fin, con una tierra en tonos dorados u ocres y una luz prácticamente dorada.

Las tonalidades amarillas de Consuegra son muy similares a las de Oz en Wicked / EPE

El campo toledano, y de Consuegra especialmente, con las luces que deja tanto el amanecer como el atardecer, se asemeja al camino de baldosas amarillas que recorrió Dorothy con el león y el hombre de hojalata. El contraste con los molinos blancos hace que la tierra haga un efecto de un color más intenso para el ojo.

El camino entre los molinos y el castillo podría ser el escenario de una película de fantasía, en la que los protagonistas viven grandes aventuras. Un municipio de Toledo que todo el que visita se sorprende y recomienda.