A una hora de Madrid se esconde el Belén viviente más impresionante de España que atrae a miles de visitantes

Comienza a respirarse ambiente navideño en España. Y a la lista de los regalos, se suma también la ruta de visitas navideñas: la de las luces de navidad... y de los belenes. A menos de una hora de Madrid y a escasos 12 kilómetros del centro de Toledo, el parque temático Puy du Fou alberga toda la magia de la Navidad en un mismo espacio. Recién reconocido como mejor parque de Europa en los World Travel Awards, el complejo abrirá de nuevo sus puertas el 29 de noviembre con un reclamo único: el Belén viviente más grande de España.

Con docenas de actores, animales y decorados, los visitantes se teletransportarán a las antiguas calles de Nazaret, Jerusalén y Belén. El resultado: una experiencia inmersiva para toda la familia que combina espectáculo, emoción y tradición con 30 hectáreas de recorrido; y que aspira a consolidarse como un referente navideño nacional.

Una recreación viva en la que cada detalle cuenta: desde las calles empedradas, los talleres de oficios, las viviendas típicas de la época, los villancicos interpretados en directo por coros escolares o el olor de recién hecho de los dulces del mercadillo. Todo pensado para que aquellos que lo visiten, ya sea en familia o con amigos, sientan más cerca que nunca la magia de estas fechas señaladas. Y con especial atención a "revivir la magia nuestros abuelos", tal y como han descrito desde el propio parque.

Tradición, oficios y un mercado navideño

La temporada navideña —del 29 de noviembre hasta el 4 de enero en fines de semana, puentes y vacaciones— también trae novedades escénicas: el parque estrena una función exclusiva llamada 'La alegría de la Navidad'. Esta revive los grandes relatos bíblicos: desde Moisés hasta el nacimiento de Jesús. Acompañado del espectáculo de luces, la actuación combina teatro, música y luz para construir un relato universal sobre la esperanza y la fe. Además, 19 coros escolares compiten en el Concurso Nacional de Coros Navideños, sumando autenticidad y comunidad al recorrido

El Mercadillo Navideño de la Puebla Real alberga más de cincuenta puestos artesanos / Puy du Fou

La Puebla Real, el mercadillo del parque temático, reúne más de cincuenta puestos de artesanos que exhiben oficios antiguos como la alfarería, la elaboración de velas o el forjado de metales. También se pueden saborear delicias navideñas típicas: mazapán, roscón de Reyes o castañas asadas.

Un espacio pensado al más mínimo detalle donde también hay un rincón simbólico, el 'Buzón de los Deseos', donde los visitantes podrán depositar sus cartas para los Reyes Magos en un ambiente más íntimo. Y precisamente es la llegada de los Reyes de Oriente otro de los momentos más mágicos de la experiencia: pajes, pastores, animales y su séquito se adentran en el parque acompañados por música, autoridades reales y un cielo iluminado lleno de estrellas.

¿Cuál es el precio de la entrada?

Las entradas para esta experiencia comienzan desde los 38 euros, según la página oficial. Respecto al horario, el parque permanece abierto de 10:00 a 22:00 horas, ofreciendo una jornada completa para familiares que quieran combinar espectáculos, tradiciones y la magia de la Navidad.

La llegada de los Reyes Magos, otro de los momentos más especiales de Puy du Fou en la temporada de Navidad / Puy du Fou

Entre los espectáculos más destacados, se encuentra 'El Último Cantar' que lleva al público al Castillo de Vivar para conocer las hazañas del Cid Campeador o 'A Pluma y Espada' donde se narran las aventuras de Lope de Vega. Además, de embarcarse junto a Cristóbal Colín en 'Allende de la Mar Océana', conocer el reino visigodo a través de 'El Misterio de Sorbaces' y los espectáculos 'El Tambor de la Libertad' y 'De Tal Palo'.

Así, Puy du Fou ya ha consolidado su relevancia cultural y turística: cerró 2024 con 1,5 millones de visitantes, lo que subraya cómo el parque se ha convertido en un motor para la región de Toledo. Con su mezcla de teatro, historia y tradición, el parque temático y su Belén presentan una experiencia que no solo se ve, sino que se siente e invita a vivirla a todos sus visitantes en cada paso.