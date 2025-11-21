¿Habrá nieve en Toledo este fin de semana? Pronóstico y probabilidades con el frío que ya hace

La primera gran ola de frío polar ha irrumpido con fuerza durante la última semana en toda la Península, con una bajada de temperaturas que se prolongara este fin de semana tanto en Toledo como en el conjunto de España.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado alertas por nieve y bajas temperaturas en gran parte del país. Cantabria, Castilla y León, Navarra y País Vasco son las comunidades con mayor riesgo de nieve durante este fin de semana.

Tiempo en Toledo

Según el pronóstico de la AEMET, Toledo se libra este fin de semana de las nevadas, si bien el frío seguirá siendo el principal protagonista durante estos días. Hoy, viernes, las temperaturas mínimas son de 0º C y las máximas superan apenas los 10º C.

El peor día, sin dudas, será el sábado. La temperatura mínima se desploma por debajo de los cero grados, llegando a los -2º C durante la madrugada. La máxima se mantiene, con un día soleado desde la mañana hasta la noche.

Por su parte, el domingo habrá un pequeño repunte en las temperaturas que, sin duda, los toledanos agradecerán. La mínima pasa de -2 a 2º C y la máxima sube hasta tres grados llegando a los 14º C. El inicio de la semana da una de cal y una de arena. Las temperaturas siguen subiendo pero regresa la lluvia, presente durante todo el lunes.

Alerta en varias comunidades autónomas

Basado en las previsiones de la AEMET, este fin de semana se caracterizará por una entrada progresiva de aire muy frío acompañado de humedad y viento del noroeste, lo que podría generar precipitaciones en forma de nieve en cotas que en algunos lugares podrían situarse entre los 300 y 500 metros.

La Agencia ha activado niveles de aviso amarillo y naranja en distintos territorios del tercio norte peninsular ante la posibilidad de acumulaciones significativas de nieve, especialmente en la cordillera Cantábrica, el Alto Ebro y zonas montañosas del norte de Castilla y León. También hay alerta naranja por eventos costeros en el litoral sur de Tarragona y la zona del Ampurdán.

Para el sábado se 'relajan' las alertas, aunque todavía habrá algunas alertas naranjas en la costa del Ampurdán y en Menorca, mientras que el domingo está activada la alerta amarilla por eventos costeros en el litoral cantábrico.

Mejoría a lo largo del fin de semana

La situación comenzará a cambiar a partir de la tarde del sábado, cuando la entrada de una masa de aire atlántica más cálida provocará un ascenso de las temperaturas y del nivel de la cota de nieve.

Este cambio relegará las nevadas y heladas a las zonas de montaña, iniciando una progresiva estabilización del tiempo cuyos resultados se sentirán a comienzo de la próxima semana. Eso sí, la semana comenzará con lluvias en amplias zonas del territorio nacional.