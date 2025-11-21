Un convento de Toledo organiza el mercadillo en el que podrás encontrar "tesoros de la literatura" este fin de semana

Este fin de semana tienes un plan diferente en Toledo con el que podrás hacer una buena acción a la par que te diviertes. El convento de Santa Isabel de los Reyes organiza este fin de semana un mercadillo, en el que podrás encontrar lo que han definido como "tesoros de la literatura".

El objetivo de este pequeño mercado es el de recaudar fondos para que las hermanas del convento puedan ampliar su museo. Además, es en uno de los enclaves más especiales de la ciudad, en el que disfrutarás de un paisaje único.

Mercadillo en el convento de Toledo: cuándo, dónde y precio

Desde esta tarde a las 17:00 hasta las 20:00, el mercadillo en el convento de Santa Isabel de los Reyes de Toledo abre sus puertas. Si no puedes acercarte en este viernes, no te preocupes, tendrás otras dos oportunidades para descubrir los productos que venden. El sábado 22 de noviembre estarán desde las 10 de la mañana hasta las 14, para volver a abrir de 17:00 a 20:00, y el domingo 23 por la mañana de 10:00 a 14:00.

Los datos del mercadillo que se celebra este fin de semana en Toledo / FACEBOOK

El mercadillo se va a instalar en el Patio de la enfermería y tendrás que acceder por la calle Santa Úrsula. La entrada para este evento es gratuita, así que no hay excusas para dar un paseo y comprobar de primera mano lo que ofrecen.

Los productos que se van a exponer en este pequeño mercado no son las antigüedades que tienen en el conocido convento de Toledo. Serán principalmente los libros repetidos que tengan en la colección, cerámicas, como cuencos o tazas, donaciones y sus propios trabajos, como rosarios o jabones.

El convento de Santa Isabel de los Reyes es una joya de Toledo

El mercadillo de este fin de semana en Toledo va a ser en uno de los edificios más especiales de la ciudad. Está situado en la plaza de Santa Isabel, a poca distancia de la Catedral. Fue fundado en 1477 por María Suárez de Toledo, más conocida por Sor María la Pobre, bajo la advocación de Santa Isabel de Hungría.

Este convento está constituido por varios edificios en lo que fueron las casas principales, propiedades que les cedió a las monjas Fernando el Católico. El edificio actual está compuesto de dos palacios mudéjares del siglo XIV (de los Suárez de Toledo y los Ayala) y la iglesia de San Antolín convertida en iglesia conventual.

El patio de la enfermería en el que se celebra el mercadillo en Toledo / Cultura de Castilla-La Mancha

Además, el enclave del pequeño mercado es simplemente espectacular. El patio de la enfermería, del siglo XIV, impresiona por sus maravillosas yeserías y los techos de madera. Se articula sobre planta cuadrada, de dos pisos, con arquerías de medio punto sobre pilares de ladrillo que dan acceso a los salones.

En el alfarje de este patio de Toledo que cubre el pórtico que rodea este patio puede verse los castillos de los de Toledo o los lobos de los Orozcos. Una oportunidad única para descubrirlo con este mercadillo solidario para ayudar a las hermans.