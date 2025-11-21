Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Black Friday en Toledo: consejos que necesitas saber para evitar caer en la trampa de las falsas ofertas

Los castellanomanchegos gastarán una media de 285 euros durante el Black Friday, lo que supone un 11% más con respecto al año pasado

En los últimos años, las rebajas de invierno están perdiendo fuerza con respecto al Black Friday o el Cyber Monday.

Rafa Sardiña

Toledo

El Black Friday pisa el acelerador. En menos de una semana, comienza una de las fechas más importantes para el sector del comercio en nuestro país. Aunque este término nació en la ciudad estadounidense de Filadelfia, allá por la década de 1960 para describir el caos que se formaba en las calles el día después de Acción de Gracia, ha ganado fuerza —y popularidad— en España desde 2012, coincidiendo con la liberación de las rebajas y el auge de las compras online.

El 'Viernes Negro', como también se conoce, no solo se celebra en las tiendas digitales, también en los comercios locales, que se han visto obligados a adaptarse a estas rebajas que, sin duda, marcan el inicio de la temporada de compras navideñas.

Según el Observatorio Cetelem, los castellanomanchegos gastarán una media de 285 euros durante el Black Friday, lo que supone un 11% más con respecto al año pasado. Además, el 78% de ellos afirma que comprará durante este periodo que, tradicionalmente, se celebraba durante una jornada, pero ahora que dura varios días.

Black Friday

Black Friday da el pistoletazo de salida a las compras navideñas / Jordi Otix

Fechas clave del Black Friday en Toledo

  • Black Friday 2025: viernes 28 de noviembre.
  • Amazon: del 20 de noviembre al lunes, 1 de diciembre
  • Inditex (Zara, Pull¬Bear o Stradivarius): jueves, 27 de noviembre
  • El Corte Inglés: del 17 al 23 de noviembre
  • H&M: 28 de noviembre
  • Cyber Monday 2025: lunes 1 de diciembre, dedicado sobre todo a las ofertas online.

Seis consejos para protegerte de las estafas en Black Friday

Desde la Consejería de Sanidad, del Gobierno de Castilla-La Mancha, nos facilitan las claves para realizar las compras de forma consciente y segura, tanto en los comercios de forma presencial, como a través de Internet.

  1. Al respecto, en lo que se refiere a la adquisición de productos por medios electrónicos, conviene hacerlo a través de las páginas web y establecimientos que incorporan el distintivo de ‘Confianza Online’, o en empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo, pues en caso de tener que reclamar podrá resolver su conflicto de forma amistosa, rápida y gratuita.
  2. Es importante, igualmente, hacer un seguimiento del precio de los productos y comprobar que las ofertas sean reales. Los descuentos engañosos suelen ser una de las quejas más recurrentes de los consumidores en ediciones anteriores del Black Friday. En la oferta debe figurar tanto el precio rebajado como el que tenía marcado el producto con anterioridad.
  3. También resulta recomendable realizar previamente una búsqueda para seleccionar productos y establecimientos, pues durante estos días se puede encontrar el mismo producto a precios muy diferentes, por lo que encontrar la mejor opción de compra permite tomar una decisión informada al respecto.
  4. Además, antes de realizar las compras es aconsejable redactar una lista de productos para asegurarse que interesa su adquisición, planificando su adquisición y evitando así tomar decisiones impulsivas.
  5. Desconfiar de las ofertas demasiado atractivas. Algunas ofertas de productos, como también las entregas desde el extranjero, podrían ocultar falsificaciones, productos de calidad deficiente o en mal estado o, incluso, corresponder a redes de comercialización fraudulentas. Asimismo, en ocasiones, estos artículos pueden ser intervenidos en aduana y obligados a pagar los correspondientes aranceles. Por ello, se debe tener presente en todo momento que los productos ofertados no podrán ser defectuosos, con taras o de peor calidad que los que se venden habitualmente durante el resto del año.
  6. Otra recomendación se refiere al pago y a las condiciones de devolución. Es importante comprobar que el coste indicado en el producto incluye el IVA; y para las compras por Internet, además, es conveniente comprobar los gastos de envío y elegir formas de pago seguras.

