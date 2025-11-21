Black Friday en Toledo: consejos que necesitas saber para evitar caer en la trampa de las falsas ofertas

El Black Friday pisa el acelerador. En menos de una semana, comienza una de las fechas más importantes para el sector del comercio en nuestro país. Aunque este término nació en la ciudad estadounidense de Filadelfia, allá por la década de 1960 para describir el caos que se formaba en las calles el día después de Acción de Gracia, ha ganado fuerza —y popularidad— en España desde 2012, coincidiendo con la liberación de las rebajas y el auge de las compras online.

El 'Viernes Negro', como también se conoce, no solo se celebra en las tiendas digitales, también en los comercios locales, que se han visto obligados a adaptarse a estas rebajas que, sin duda, marcan el inicio de la temporada de compras navideñas.

Según el Observatorio Cetelem, los castellanomanchegos gastarán una media de 285 euros durante el Black Friday, lo que supone un 11% más con respecto al año pasado. Además, el 78% de ellos afirma que comprará durante este periodo que, tradicionalmente, se celebraba durante una jornada, pero ahora que dura varios días.

Black Friday da el pistoletazo de salida a las compras navideñas / Jordi Otix

Fechas clave del Black Friday en Toledo

Black Friday 2025: viernes 28 de noviembre.

Amazon: del 20 de noviembre al lunes, 1 de diciembre

Inditex (Zara, Pull¬Bear o Stradivarius): jueves, 27 de noviembre

El Corte Inglés: del 17 al 23 de noviembre

H&M: 28 de noviembre

Cyber Monday 2025: lunes 1 de diciembre, dedicado sobre todo a las ofertas online.

Seis consejos para protegerte de las estafas en Black Friday

Desde la Consejería de Sanidad, del Gobierno de Castilla-La Mancha, nos facilitan las claves para realizar las compras de forma consciente y segura, tanto en los comercios de forma presencial, como a través de Internet.