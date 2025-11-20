Trabajaba en una empresa de seguros y con 36 años abandonó todo para cumplir su sueño de niño, abrir una tienda de cómics

Juan Carlos Fernández es toledano "de toda la vida", del barrio de la Cornisa, y tiene 49 años, de los cuales lleva 43 dedicados, entre otras cosas, a su gran pasión, los cómics.

Trabajaba en una empresa de seguros y en 2012, con 36 años y "cansado de aguantar jefes", se dio cuenta de que no era feliz, no tenía la vida que quería. Entonces, pensó, ¿y si monto una tienda de mi gran pasión, los cómics, en pleno Casco Histórico de Toledo? Dicho y hecho. Así montó su tienda 'Nivel 426', ubicada en calle Alfirelitos, 15.

"Las personas de mi alrededor me decían que era una locura, que Toledo es una ciudad pequeña y no era la mejor opción... Pero yo lo debatía mucho en mis horas muertas, pensaba que siempre había tenido el sueño desde pequeño. Y, al final, un amigo me dio ese empujón que a veces necesitas para terminar de hacer algo", nos cuenta Juan Carlos.

Empezó con tan solo 6 años a leerlos, y los que le engancharon a este mundillo fueron los de Francisco Ibáñez y los de Superlópez. Si se tiene que quedar con alguna obra en concreto... elige a El señor de los chupetes, de Superlópez. "De pequeño solo pensaba en estar rodeado de cómics, no pensaba en la cantidad de problemas que supone el abrir un negocio de esto", explica entre risas.

La tienda de Juan Carlos, ubicada en c/Alfileritos, 15 / Juan Luis Martín

13 años más tarde de montar su tienda de cómics en Toledo... le va "bien" y, sobre todo, no se arrepiente de su decisión

Los sueños merecen ser cumplidos y, afortunadamente para Juan Carlos, 13 años después de decidir cambiar su vida, afirma que le va bien en cuanto a ventas, "los clientes han respondido muy bien". Puede llegar a tener unos 2.000 cómics en su tienda y explica que "al mes incorporo unas 300 novedades porque es un mercado que llega a estar saturado, hay muchísimas cómics nuevos continuamente". En cuanto a ventas, explica que en un mes puede vender "desde 500 hasta 1.000 cómics, varía mucho... y el coste medio es de 5 euros, pero hay algunos de mucho grosor que pueden alcanzar los 100 euros". Y, al estar en el Casco Histórico, le compran incluso extranjeros, más allá de la comunidad que ya ha generado en la ciudad. Además, ahora en época navideña, se enfrenta a su mejor época.

Pero la conclusión es que a este amante de los cómics, que tuvo la valentía de cumplir el sueño de un niño, le va bien. De hecho, tiene la tienda tan "saturada" que en cinco años espera "estar en un local más grande".

Interior de la tienda 'Nivel 426' / Juan Luis Martín

En su tienda se puede encontrar todo tipo de cómics:

Americano

Europeo

Mangas

¿Sabes cuál es la diferencia entre el cómic americano y el europeo? "El primero es más de acción y el europeo tiene una historia más lenta y trabajada... Y aquí en la tienda lo que más me demandan es cómic americano, aunque cada ciudad es un mundo", explica.

También nos cuenta que lo que le diferencia a los cómics de ahora con los de hace décadas es que "ahora están más enfocados en un público infantil, antes no había tantos. Y para él, el autor español que ahora mismo predomina en el sector es Paco Roca, "porque sus obras te llegan al corazón.

Y para aquellos que les 'pique el gusanillo' y quieran probar este mundo, recomienda estas tres obras para engancharse: