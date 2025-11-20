Ya hay fecha para solicitar las viviendas en alquiler del Corral de Don Diego en Toledo: todos los requisitos

Llega a la ciudad una noticia que muchos vecinos estaban esperando. La Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Toledo lanza su nueva web y abre el plazo para optar a las viviendas en alquiler del Corral de Don Diego. Así lo ha confirmado el concejal de Vivienda, José Manuel Velasco.

Esta nueva página web está pensada para ser un espacio digital renovado que busca acercar los servicios de la entidad a la ciudadanía de manera más ágil, transparente y accesible para todos los vecinos. Tiene un diseño moderno, intuitivo y adaptado a dispositivos móviles. Así los usuarios podrán consultar información y realizar trámites de forma sencilla desde cualquier lugar.

Los requisitos para alquilar las viviendas del Corral de Don Diego en Toledo

Con la nueva web de la EMSV de Toledo, también se abre el plazo para optar a las viviendas de alquiler del Corral de Don Diego. Desde las 00:00 del 21 de noviembre, se podrán solicitar hasta las 23:59 horas del 19 de diciembre a través de dos métodos: vía telemática a través de la página web o de forma presencial en las oficinas de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Toledo, en la calle San Ildefonso, número 2, de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

Para optar a una de estas viviendas de alquiler, el primer requisito imprescindible es el de estar empadronado en Toledo. Una alternativa es tener un contrato de trabajo desde el 1 de enero de 2025. Además, hay que disponer de unos ingresos mínimos y máximos con los que poder hacer frente a la renta del alquiler.

Las viviendas del Corral de Don Diego eran muy esperadas por los vecinos de Toledo / Ayuntamiento de Toledo

Otro de los requisitos para ser uno de los vecinos de las viviendas del Corral de Don Diego es no tener otra en propiedad. Estas nuevas casas tienen que utilizarse como residencia habitual, no pueden ser una segunda opción.

Cómo serán las viviendas en alquiler del Corral de Don Diego

El concejal de vivienda de Toledo, José Manuel Velasco, ha confirmado que las viviendas de alquiler del Corral de Don Diego se entregan sin amueblar, pero equipadas con cocina y electrodomésticos. Los nuevos vecinos también podrán disfrutar de equipos de aerotermia con suelo radiante para mejorar la eficiencia energética, además de un gran nivel de aislamiento térmico y acústico, para la máxima tranquilidad de sus habitantes.

Para el concejal de vivienda, la llegada de este tipo de casas son muy interesantes para dinamizar el Casco Histórico. Por este motivo, se ha optado por la modalidad de alquiler temporal ya que posibilita, tanto a familias como a unidades convivenciales, el conocer, integrarse y experimentar la vida en un barrio de la ciudad que es Patrimonio Mundial de la Humanidad.