Así será el Centro de Mayores de Buenavista, que estará listo en 8 meses: 550 metros cuadrados, cafetería y peluquería

El Centro de Mayores de Buenavista será una realidad en 2026. Tras más 18 años de espera por parte de los vecinos, el Ayuntamiento de Toledo ha dado el pistoletazo de salida a las obras de este nuevo centro de mayores que podrá albergar hasta 2.500 personas en el que es el segundo barrio de la capital con más personas mayores, concretamente 3.200 vecinos superan los 65 años.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y varios concejales de la Corporación Municipal asistieron al acto de colocación de la primera piedra acompañados por técnicos del proyecto, representantes de la Asociación de Vecinos La Ronda de Buenavista y vecinos del barrio. Este centro, con 550 metros cuadrados divididos en tres zonas dará respuesta a todas las necesidades de sus residentes.

La escena del acto de colocación de la primera piedra resumió lo que ha sido esta reivindicación: vecinos que llevan casi dos décadas reclamando un espacio propio. "Por fin comienzan las obras de este centro de mayores que es el símbolo de una promesa pendiente y de una promesa incumplida con el barrio”, aseguró el alcalde durante el acto. Un recurso que necesitaban desde hace tiempo, especialmente para combatir la soledad no deseada y fortalecer el tejido comunitario en el que es uno de los barrios toledanos que más ha crecido en población sénior.

Arranca la segunda fase de construcción con un plazo de ocho meses de ejecución

Con un plazo de ejecución de ocho meses, se prevé que el centro esté construido en el verano de 2026 / Ayuntamiento de Toledo

El edificio, de una sola planta y diseñado para garantizar accesibilidad total, se levantará sobre una parcela que ya fue objeto de una primera intervención el pasado agosto: la construcción de un muro de contención para estabilizar el terreno. Con esa fase completada, la segunda fase y obra principal, tiene un plazo de ejecución de ocho meses, adjudicada a la empresa Peralte S.A. por un importe de 959.530 euros.

Los servicios previstos cuentan con la aprobación de las asociaciones vecinales, que participaron en la definición del proyecto. Talleres culturales, sala polivalente, espacios tranquilos para lectura o reuniones y servicios básicos como podología o peluquería forman un modelo de centro pensado tanto para ocio como para bienestar diario. La zona de cafetería, que podrá ampliarse según necesidades, está planteada como el corazón social del edificio.

Una demanda histórica en un barrio envejecido en las últimas décadas

Sale a licitación por un presupuesto de 1.015.292, 51 euros y una duración de 8 meses / Ayuntamiento de Toledo

La intención del ayuntamiento es que este equipamiento no solo dé servicio a los mayores del barrio, sino que se convierta en un punto de encuentro intergeneracional. Los vecinos confían en que el centro sea también un gesto de reparación después de tantos años de aplazamientos. Como comentaba un representante vecinal durante el acto, “los que vinimos jóvenes a Buenavista ahora somos abuelos; este espacio llega justo cuando más lo necesitamos”, explicaba en el evento José Luis Gómez, presidente de la Asociación de Vecinos 'La Ronda de Buenavista'.

Si estos plazos se cumplen, el verano de 2026 marcará el comienzo de una nueva etapa en el barrio que llevaba demasiado tiempo esperando.