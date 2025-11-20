Programa de Navidad 2025 en Toledo: nuevo Heraldo Real, visita del Grinch y concierto de Pastora Soler

La cuenta atrás ha empezado. La Navidad llega a Toledo en cuestión de pocas horas, el 21 de noviembre se enciende el alumbrado hasta el 8 de enero, dando comienzo a las fiestas más largas de la historia de la ciudad. Aunque el montaje de luces llega con muchas novedades, no es lo único con lo que se va a sorprender los vecinos.

Con un presupuesto de 774.644,74 euros, los toledanos van a poder disfrutar de unas Navidades espectaculares. El concejal de festejos, José Vicente García-Toledano, considera que va a ser una programación “ambiciosa, renovada y diseñada para que Toledo vuelva a brillar como la ciudad patrimonial más bonita del mundo”.

Así es el programa de Navidad de 2025 en Toledo

Con esta programación navideña, Toledo pretende dar un salto en cuanto a iluminación, cultura, música y experiencias para toda la familia. Desde el ayuntamiento, explican que quieren hacer de la ciudad un lugar todavía más atractivo, en una de las épocas más esperadas del año por todos los vecinos, hasta el punto de poder compararse con Vigo en parte de la decoración.

Entre las novedades más destacadas, está la instalación de un nuevo belén monumental en la plaza de Zocodover, gracias a la colaboración de Puy du Fou España. "Llevábamos muchos años con el mismo belén en esta céntrica zona de la ciudad y era necesario un cambio, un nuevo belén renovado y especial que sorprenderá a toledanos y visitantes”, avisó el concejal de festejos en la presentación del programa.

El montaje de Navidad de Toledo ha crecido con 100.000 puntos de luz LED más que en 2024. / Leyendas de Toledo

La iluminación es una de las grandes apuestas del programa de este año y es que se van a poder disfrutar de 1,1 millones de puntos LED por toda la ciudad. Son hasta 100.000 bombillas más que el año anterior, confirmando qeu es la Navidad más luminosa para la ciudad de Toledo. Serán más 600 adornos decorativos distribuidos en 193 arcos luminosos, 393 motivos navideños entre adornos verticales, techos luminosos y elementos decorativos o “el gran oso navideño en la plaza del barrio de Azucaica”.

Durante esta Navidad, se podrá disfrutar de un nuevo espectáculo de luces en el puente de Alcántara cada media hora y se renovará el espectáculo de luz y sonido de la gran bola de 10 metros instalada en Zocodover. Para sus majestades, los reyes de Oriente, habrá una nueva vestimenta “muy luminosa” y se volverá a instalar el parque de las Hadas en el paseo de Recaredo.

Las grandes novedades en el programa de Navidad de Toledo

El programa de la Navidad 2025 en Toledo llega con la gran noticia del Heraldo Real que estará en Toledo por primera vez y que el día 3 de enero, recorrerá el camino entre la plaza de Zocodover y la plaza del Ayuntamiento. Un Heraldo interpretado por la compañía de teatro ETR y acompañado por la Agrupación Musical Cautivo, para llenar de magia las calles del Casco Histórico.

Toledo vivirá su Navidad más larga de la historia con 49 días de luces / Ayuntamiento de Toledo

Además, los mercadillos navideños del Ayuntamiento, Zocodover, y de los puentes San Martín y Alcántara “estarán más bonitos que nunca”, según ha explicado el concejal José Vicente García-Toledano. Por si fuera poco, el programa contará este año con una agenda cultural en la que destacan el concierto Dial Únicos con Pastora Soler, Marta Santos, Nil Moliner y Funambulista; además de los conciertos de María Toledo y Luz Casal.

Habrá actividades para todos los gustos y edades, como el Circo de la Navidad en el barrio de Santa María de Benquerencia con un nuevo espectáculo o la feria de Navidad en el paseo de Recaredo con la “inesperada visita del Grinch, quien protagonizará un espectáculo para que los más pequeños le convenzan de que la Navidad es mágica y Toledo, inolvidable”. También se instalará un año más la tradicional pista de hielo, “uno de los puntos más visitados por familias y jóvenes".