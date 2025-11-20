Hacer la compra en Toledo: la OCU revela qué supermercados son más baratos y dónde ahorrar

Hacer la compra en Toledo puede suponer un gran esfuerzo para la economía familiar: cada hogar destina de media 6.198 euros anuales a llenar la nevera. Sin embargo, no todo está perdido para el bolsillo, porque elegir bien dónde comprar puede traducirse en un ahorro de hasta 1.647,76 euros al año, la mayor diferencia de toda Castilla-La Mancha. Hasta el último céntimo suma. Y por ello, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), cada año realiza un estudio para conocer las tendencias del mercado respecto a los precios: cuánto cuesta de media la cesta de la compra o qué supermercados son más baratos y cuáles más baratos.

Según el informe de la OCU publicado este año, la brecha entre el supermercado más caro y el más barato en Toledo es la más alta de la región. A escala nacional, la diferencia media se sitúa en torno a los 1.132 euros anuales.

Qué supermercados de Toledo son los más baratos

Al igual que en el resto de ciudades nacionales analizadas, el Alcampo del Centro Comercial Abadía es el supermercado más barato de Toledo. Sus precios han incrementado en tan solo un 0,5%. En segundo lugar, y con una subida de 1%, se encuentra Carrefour. Sin tener en cuenta a la subidas de precio, Mercadona y Family Cash, el supermercado más barato según la OCU en 2024, también son los establecimientos donde más se puede ahorrar en la cesta de la compra.

Mientras que el Supercor de Avenida de Europa es el lugar donde más caro resulta hacer la compra. A este se le suma Hipercor (7%) y Lidl (6,8%), los establecimientos que más incremento de precios han sufrido.

A nivel nacional, Alcampo sigue liderando el ranking de los supermercados más baratos (en 42 de las 183 localidades analizadas en el estudio). En segunda posición se encuentra Consum, con 21 localidades, le siguen Lidl y Supercor con 18. Mientras que Mercadona solo es la opción más económica en 14 localidades del estudio. Por el contrario, las cadenas más caras son Sorli, Supercor y Sánchez Romero.

FACUA ha denunciado que seis grandes cadenas de supermercados mantienen el pacto de no agresión en sus precios. / Ferran Nadeu

Castilla-La Mancha, por debajo de la media nacional

Los precios de la Comunidad se sitúan por debajo de la media nacional, aunque es notable la subida de precios en la mayoría de los supermercados de las 181 localidades analizadas por la OCU. Estos están por encima de la inflación en más de la mitad de los establecimientos. Después de Toledo, los albaceteños son los que más se pueden ahorrar en la cesta de la compra, hasta 1.613 euros. Mientras que en Talavera de la Reina la cifra se sitúa en 1394 euros, y en Guadalajara en 1.495.

En el resto de la Comunidad, Ciudad Real cuenta con una de las diferencias más bajas de España (262 euros) y en Cuenca la diferencia entre el supermercado más barato y el más caro es de 625 euros.

En lo que respecta a nivel nacional, las comunidades más baratas para hacer la compra son la Comunidad Valenciana, seguida por Murcia y Galicia. Mientras que Baleares, Cataluña y País Vasco se posicionan como las regiones donde llenar la nevera es más costoso.

Los alimentos frescos, con una subida del 8% en un año, es la principal responsable de que la cesta de la compra se haya encarecido un 3% desde el anterior estudio de precios realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios. Se acumula a las subidas del 12,1%, 12,7% y 2,9% registradas en los tres años anteriores.

El producto que encabeza la lista es el café con una subida del 54,1%, seguido de los plátanos (35,9%), limones (33%), los huevos de tamaño M (29,8) y el chocolate con leche (28,8%). Por el contrario, sorprende que uno de los productos que más se ha encarecido en los últimos años ha sufrido una bajada del 53%: el aceite de oliva.