Adiós a los Antonios y las Cármenes: estos son los nombres más frecuentes de recién nacidos en Toledo

Elegir el nombre de un bebé puede ser una odisea. Hace más de 50 años, la elección era mucho más sencilla: Antonio o José para ellos, María o Carmen para ellas. Hoy en cambio, los padres de Toledo se enfrentan a un abanico más amplio y variado, lo que refleja un cambio en la tendencia —dejando atrás a los nombres "de toda la vida"— para dar paso a opciones más modernas y originales que marcan la identidad desde los primeros días de vida.

Según los datos que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE), pertenecientes a 2024, Mateo lidera la lista con 66 bebés, seguido muy de cerca por Hugo (64) y Alejandro (62). Les siguen en esta lista Enzo (57), Leo (45), Daniel (44), Manuel (44), Pablo (41), Lucas (40) y Adrián (39).

Sin embargo, si nos fijamos en los más frecuentes durante 2023, Mateo (71) continúa en primera posición, seguido de Hugo, con 65 bebés con este nombre. Martín, en cambio, se cae de las primeras posiciones, al igual que otros como Manuel o Thiago.

Paula, Inés o Triana se caen de la lista

Entre las recién nacidas de Toledo, los cambios en las preferencias de nombres son claros. Sofía se dispara hasta 74 bebés, consolidándose como la más popular, mientras que Martina (53) y Lucía (51) también suben posiciones respecto a 2023. Valeria mantiene un lugar destacado con 51 bebés, y Vega gana protagonismo con 41.

Por el contrario, nombres que el año pasado estaban entre los más elegidos, como Carmen, Paula, Inés o Triana, han quedado fuera del 'top ten'. Carla, Emma, Julia y Alma completan la lista de las opciones más frecuentes, mostrando un equilibrio entre nombres clásicos y nuevas tendencias entre las familias toledanas.

Antonio y María del Carmen, los nombres más frecuentes en España

En nuestro, los patrones de nombres y apellidos son claros. Entre los adultos, María Carmen y Antonio continúan siendo los nombres más frecuentes para mujeres y hombres residentes, con más de 600.000 personas registradas de cada uno.

Entre los recién nacidos, Sofía y Mateo lideran la elección de los padres en 2024, mientras que García sigue siendo, con diferencia, el apellido más común en todo el territorio, con más de 1,4 millones de personas registradas.