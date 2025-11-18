¿Sabes en qué es igual de grande la iluminación de Toledo con la de Vigo para esta Navidad?

Vigo se ha convertido en la ciudad por excelencia de la Navidad en España. Su alcalde, Abel Caballero, ya anunció en el encendido de luces que en la ciudad gallega la fiesta "es la mejor del planeta". Eso ha hecho que otras localidades quieran competir para demostrar que en sus celebraciones también hay un gran ambiente.

En busca de que la Navidad sea un reclamo turístico, en Toledo las luces se encenderán el 21 de noviembre desde la Plaza de Zocodover, solo una semana después que en Vigo. El número de bombillas LED va a crecer en la capital manchega, pero ¿va a superar a las que se disfrutan en la ciudad gallega?

¿Qué diferencia hay entre el número de luces de Vigo y Toledo?

En Vigo, la ciudad por excelencia de la Navidad en España, los vecinos y visitantes podrán disfrutar este año de cerca de 12 bombillas de luces LED en su montaje. Estos puntos de luz están distribuidos entre 460 calles y plazas de la ciudad, 40 más que el año pasado. En total, hay más de 7.000 motivos ornamentales, con 1.161 arcos, 2.883 motivos y 2.667 árboles repartidos en la localidad gallega.

En el caso de Toledo, está a punto de estrenar su navidad más larga y luminosa de la historia. En 2025, serán más de 1,1 millones de luces las que se repartan por toda la capital manchega, 100.000 más que las que se vieron en 2024. Estarán disponibles entre el 21 de noviembre, fecha del encendido oficial, hasta el 8 de enero, con 49 días de decoración navideña en la ciudad.

Vigo enciende la Navidad más grande de su historia ante miles de personas / epe

Los puntos de luz LED toledanos se distribuyen en más de 600 elementos decorativos, entre los que hay que diferenciar arcos, motivos en 3D o techos luminosos. Mientras que el acto central de la Navidad viguesa es el árbol de 45 metros, en la puerta de sol y con 100.000 luces, en el caso de Toledo está la bola gigante de 10 metros que se puede disfrutar desde la Plaza de Zocodover. Ojo, porque en el montaje gallego hay una de las mismas dimensiones, también con 10 metros de altura, que puede competir con la manchega.

Al igual que en Vigo, los toledanos amplían su montaje por los barrios y habrá más calles que se llene de luz durante las fechas navideñas. Por ejemplo, el barrio de Azucaica o la calle Reyes Católicos estrenarán nuevos elementos decorativos en esta edición.

¿Es Vigo la ciudad con más luces de España?

Aunque el montaje de luces de Vigo para la Navidad es espectacular, lo cierto es que hay una ciudad en España que lo supera. Madrid disfrutará este año desde el 22 de noviembre, un día después que en Toledo, de su decoración para las fiestas. En el caso de la capital de España, serán 13 millones de puntos LED, con 7.134 cadenetas, 126 cerezos luminosos, 13 grandes abetos y otros motivos navideños.

A la ciudad con más luces de España, Toledo sí le gana en otro aspecto. Mientras que en Madrid la decoración navideña se apagará el 6 de enero, en Toledo resistirán hasta el jueves 8. Teniendo en cuenta que el encendido de luces en Zocodover será antes que en Cibeles, la Navidad más larga se vivirá en la capital manchega.