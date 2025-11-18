¿Por qué los jóvenes de Toledo no paran de decir "6-7"? El significado de la expresión de la Generación Alfa

Cada generación tiene sus propios guiños, palabras, gestos o códigos que la diferencian de la anterior. En estos días uno de esos fenómenos que está cruzando generaciones es la expresión "six-seven" (o "6-7"). Un simple "seis-siete" que muchos adultos escuchan en casa o ven en redes sin tener muy claro qué significa... o si significa algo.

Esta frase se ha convertido ya en un meme viral entre la Generación Alfa, nacidos tras el 2010, logrando desconcertar a padres y profesores por igual. Lo curioso es que "six-seven" parece no tener una definición cerrada. La búsqueda en Google de este término ha crecido un 600% en los últimos meses, gracias a los adultos que intentaban entender lo que sus hijos repetían.

¿Cuál es el origen de esta expresión?

El mayor rompecabezas que hay en torno a este término, elegido como palabra del año por Dictionary.com, es su significado. La realidad es que la propia página de Wikipedia le dedica una entrada en la que, en su primer párrafo, se deja claro que "no tiene un significado concreto". Pero, entonces, ¿de dónde viene esta expresión?

La primera pista que arroja internet es que su origen está en la canción Doot Doot 6 7, del rapero Skrilla. La canción, que cuenta con casi nueve millones de reproducciones hasta el momento en YouTube, tampoco da grandes explicaciones. Su reciente éxito en TikTok puede explicar su popularidad, pero no el significado. De hecho, ya existe incluso en Estados Unidos una bebida enlatada con el nombre 6-7, que promete vender muchísimo.

Si nos limitamos a las palabras, números en este caso, el origen de 6-7 puede tener diferentes explicaciones. Puede ser, según algunos, porque el rapero Skrilla vivía en la calle 67 en su Filadelfia natal. O podría ser por el código policial 10-67, que en Estados Unidos se usa para comunicar un fallecimiento.

Su rastro continúa por diferentes vídeos de jóvenes estadounidenses e incluso jugadores de NFL y baloncesto universitario, como Taylen Kinney, diciendo o haciendo gestos en relación a esta expresión. La realidad es que nadie sabe cuál es su significado y es usado por los jóvenes para contestar cualquier tipo de pregunta. De hecho, algunas escuelas ya han prohibido su uso por las continuas interrupciones que se producen en clase.

Antoine Griezmann, su precursor en España

En su última celebración de gol, Antoine Griezmann sorprendió haciendo un gesto con las manos que no todo el mundo pudo descifrar. Incluso él mismo puede ser que no sepa lo que significa, pero es otro de los deportistas de élite que se ha sumado a la tendencia six-seven. Su conocimiento del deporte estadounidense, o la edad de sus hijos, le ha llevado a esta popularizada expresión.

Griezmann respondió a esta pregunta en una rueda de prensa en la que confesó el porqué de su celebración. "Mi hijo está en el cole y solo hablan de esto. Todo el día six seven en casa y el otro día la primera vez que lo hice estaba calentando, lo vi a él hacerlo desde la grada y justo metí gol y lo hice".

Como el delantero francés dice, esto parece ser cosa de jóvenes y nadie conoce su verdadero significado. Lo seguro es que, si ya era una expresión que se estaba haciendo conocida en España, tras la celebración del jugador del Atlético de Madrid y su explicación en rueda de prensa, este término tiene pinta de que se va a instalar en los colegios del país.

Palabra del año 2025

El diccionario en línea Dictionary.com ha nombrado a la palabra 6-7 palabra del año 2025. Y sí, no es ni una palabra. Sin embargo, en su propia página web intenta definirlo sin éxito alguno. "Algunos dicen que significa 'más o menos' o 'quizás esto, quizás aquello', sobre todo si se acompaña con el gesto de las manos".

Algunos jóvenes, aprovechando la oportunidad, simplemente lo hacen para fastidiar a sus mayores, respondiendo a cualquier pregunta con ese gesto, moviendo las manos alternativamente de arriba a abajo. A quienes lo utilizan, no les interesa definir esta expresión, al contrario. Para ellos es una broma que busca crear más confusión y separación entre ellos y los adultos.