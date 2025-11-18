De vendedor ambulante a tener una estrella Michelin: así es la historia de Carlos Maldonado, el toledano que ganó 'Masterchef'

Carlos Maldonado se ha convertido en uno de los chefs más conocidos de España. Fue en 2013 cuando un joven vendedor ambulante de Toledo se presentaba a la tercera edición de 'Masterchef', sin imaginarse que acabaría proclamándose ganador. Ahora, más de una década después, puede presumir de ser el primer participante del programa que ganó una estrella Michelin.

Al ganar 'Masterchef 3', la vida de Carlos Maldonado cambió por completo. Tras esta victoria, comenzó a formarse en artes culinarias del Basque Culinary Center cursando un Máster en Cocina, Técnica y Producto. Fueron los primeros pasos para que Raíces, el restaurante que abrió en su Talavera de la Reina natal en 2017, consiguiera el reconocimiento más codiciado entre los cocineros, pero antes tuvo una vida sorprendente y llena de impactantes momentos.

Carlos Maldonado es el chef de Toledo que ganó 'Masterchef'

Antes de entrar en 'Masterchef', Carlos Maldonado no tenía claro lo que quería hacer con su vida. "Deambulaba por ahí, por las calles, haciendo mis cositas, a veces buenas y a veces malas", explicó en una entrevista en Europa FM. Lo cierto es que su vida laboral fue muy intensa antes del programa, trabajando como vigilante de seguridad, socorrista, friegaplatos, mecánico, monitor de crossfit y vendedor ambulante de quesos y jamones con su padre.

Carlos Maldonado junto a su padre / RTVE

Aficionado a los fogones desde pequeño, el cocinero de Toledo vivió un grave accidente de moto y cambió su mentalidad por completo. "Lo que lo cambió todo fue un accidente en moto. Me salté un ceda y tuve un accidente bastante grave. Tienes 14 años y eres un niñato, un criajo, marcó un antes y un después", dijo el chef.

"Se llama accidente porque nadie quiere que pase, pero hay culpables y yo fui el culpable”, explicó Carlos Maldonado en su documental para RTVE. A raíz de ese trágico momento, se puso a trabajar y a estudiar, y ese cambio hizo que llegara a MasterChef y se convirtiera en uno de los ganadores más queridos del concurso culinario.

La increíble historia de amor de Carlos Maldonado y su mujer

Carlos Maldonado lleva toda la vida junto a su mujer, Ruth. Unidos por un hijo y una hipoteca en común, la pareja del cocinero de Toledo no quería que fuera a participar en Masterchef. "Al principio, para mí fue muy duro. Yo no quería ni que se apuntara, porque sabía que iba a ganar. Sabía lo que conlleva, y a mí el tema de cámara, famoso, no va conmigo", explicó la joven en el documental 'Raíces'.

Para el chef, su pareja es un gran pilar: "Es mi mejor amiga, mi colega, mi mujer y madre de mi hijo", explicó en Europa FM, añadiendo que se conocen desde pequeños. A pesar de que Ruth no quería que Carlos participara, el programa MasterChef tuvo un papel fundamental en su boda. Sirvieron el catering de la boda de Ruth y Carlos en el año 2017, se trataba de una prueba de exteriores y los concursantes de la edición, que estaban grabando en aquel momento la Semifinal, tuvieron que servir a los comensales.

Para el cocinero de Toledo fue un momento muy especial, aunque lamentó que sus invitados se quedaran con hambre. Los platos preparados por los concursantes no resultaron como se esperaba, asegurando que los participantes "se la liaron". La organización lo compensó con barra libre para todos los presentes.