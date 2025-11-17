TIEMPO
Toledo se prepara para el frío: la AEMET confirma cuándo llegará el cambio de tiempo
Se prevé una bajada de temperaturas a partir del martes con unas mínimas que bajarán hasta los 0 °C el viernes y sábado
Tras un fin de semana condicionado por las inclemencias meteorológicas causadas por la borrasca 'Claudia', Toledo —al igual que el resto de España— se prepara para la llegada oficial del frío. A partir de mañana martes, los termómetros bajarán considerablemente en la península. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un "frío intenso" que dejará mínimas por de cero grados y máximas que oscilarán entre los 15 y los 8 °C en la capital toledana.
Este descenso térmico, condicionado por la llegada de una masa de aire ártico, será progresivo a partir de mañana martes, de manera que entre el jueves y el sábado estas heladas se extenderán en buena parte del interior peninsular. Y es que, según la AEMET, los termómetros marcarán valores "muy fríos" para esta época, entre cinco y diez grados por debajo de lo normal. Sin embargo, de cara al domingo estos volverán a subir regresando a la temperatura común para estas fechas de noviembre.
Viernes y sábado: las jornadas más frías
La ciudad se prepara para un escenario meteorológico dominado por temperaturas más frías, cielos nubosos y la posibilidad de precipitaciones débiles. Mañana martes se notará este descenso en las temperaturas mínimas, que bajarán entre 3-4 grados hasta los 3 °C, mientras que la máxima descenderá más levemente: con máximas de 14 °C el martes, 13 °C el miércoles y 11 °C el jueves. Pese a ello, la humedad tendrá un mayor peso en la sensación térmica a primera hora de la mañana y por la noche.
Este descenso progresivo de las temperaturas llegará a marcar el viernes y sábado como los días más gélidos. Con temperaturas máximas de 8 y 9 °C respectivamente y la mínima de 0 °C. Un frío que no durará mucho, ya que de cara al domingo y principios de la próxima semana los termómetros subirán en torno a cinco grados —tanto de mínima como máxima— alcanzado unas temperaturas más comunes para esta época del año.
En cuanto a los cielos, la jornada del martes será una de las más estables: cielos con intervalos nubosos y escasa probabilidad de lluvia, con temperaturas en ligero descenso respecto al lunes. A partir del miércoles, los cielos estarán parcialmente despejados y con una notable caída de las temperaturas. De cara al fin de semana volverá la nubosidad más compacta, aunque las precipitaciones previstas serán débiles y dispersas de cara al domingo (45 %), lejos de la intensidad registrada la semana pasada.
Así, Toledo dejará atrás la inestabilidad de la borrasca para adentrarse en un periodo más frío, pero relativamente estable, marcado por la llegada anticipada del ambiente casi invernal que acompañará los próximos días.
