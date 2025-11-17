¿Qué significa ser Capital Europea de la Cultura? Todo lo que implica este reconocimiento para Toledo

La semana pasada tuvo lugar la presentación oficial de Toledo para ser la Capital Europea de la Cultura 2031, una designación creada en 1985 por la Comisión Europea y que supone el evento cultural más grande de Europa. Este título conferido por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, que se dará dentro de seis años a dos ciudades de España y Malta, situará en el epicentro de la cultura a sus galardonadas. Entre las diez ciudades españolas que optan por este reconocimiento, Toledo se posiciona como una de las posibilidades más destacadas en pleno auge de turismo.

Hasta la fecha, 73 ciudades han sido Capitales Europeas de la Cultura, este año lo ostentan Chemnitz (Alemania) y Nova Gorica-Gorizia (Eslovenia). Entre estas, Madrid (1992), Santiago de Compostela (2000), Salamanca (2002) y San Sebastián (2016) han sido las ciudades españolas que han ostentado dicho reconocimiento. Y hasta 2031, España no tendrá otra Capital Europea de la Cultura. Para esta convocatoria, Toledo se enfrenta a Jerez, Granada, Pamplona, Burgos, Oviedo, Cáceres, Palma de Mallorca, Vitoria, León y Las Palmas de Gran Canaria.

Toledo sueña con conseguirlo para "volver a convertir a Toledo en luz de Europa, recogiendo lo mejor de nuestro legado y proyectándolo al futuro", recalcaba el alcalde Carlos Velázquez en la presentación oficial del programa. Un prestigio de cara a nivel turístico que para conseguirlo requiere de cierta estructura, programación y que, en caso de ser nombrado, supondría una renovación para los espacios culturales. Además de que la ciudad finalmente designada optará al Premio Melina Mercouri de la Unión Europea, dotado con 1,5 millones de euros.

¿Qué implica ser Capital Europea de la Cultura?

Toledo, una de las ciudades con mayor interés histórico y ciudad Patrimonio de la Humanidad desde 1986, guarda un gran legado histórico y cultural. Un reclamo de interés turístico que se junta con la gran oferta de actividades culturales de la ciudad y que son necesarias para poder optar a Capital Europea de la Cultura. Y es que, de ser elegida como tal, esta designación fomentaría al reconocimiento internacional de la historia de la capital toledana fuera de las barreras nacionales.

Toledo presenta su candidatura oficial para ser Capital Europea de la Cultura 2031 / Ayuntamiento de Toledo

Otro de los aspectos clave de este reconocimiento es mostrar la identidad europea, poniendo de relieve las características comunes que las diferentes ciudades europeas comparten y así intensificar el sentimiento de pertenencia a un espacio cultural común. Un propósito que Carlos Velázquez también puso de manifiesto: "Queremos situar la cultura en el centro de las políticas, en el corazón de la ciudad, como piedra angular de nuestro desarrollo".

No solo con ello, deberá dedicar parte de los esfuerzos a homenajear y recordar cómo el conocimiento ha influido a través de Europa a lo largo del tiempo. Todo ello a través de un programa centrado en la cultura y que serviría de reclamo para un mayor impulso turístico y económico para la ciudad. El cual vendría de la mano para poner la ciudad a punto con la inversión en mejora de espacios dirigidos a eventos culturales.

El Gobierno ya ha destinado cerca de 40 millones de euros en materia cultural en los últimos años. A lo que hay que añadir las actuaciones llevadas a cabo por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha en los museos de Toledo, por un importe de más de 1,2 millones de euros.

En resumen, un proyecto concebido por el Gobierno como "un camino compartido", con el apoyo de instituciones, diferentes sectores y medios de comunicación y en el que la cultura se convierte en el motor de desarrollo, cohesión y transformación social.