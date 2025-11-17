Así puedes ahorrar un 20% en las compras de Navidad en Toledo: todas las claves del Bono Comercio

Por segundo año consecutivo, los toledanos podrán ahorrar en sus compras navideñas. A través de la iniciativa municipal del 'Bono Comercio' —con apoyo de la Diputación de Toledo— ofrecerá un 20% de descuento directo en compras realizadas en los establecimientos locales adheridos al programa. En un momento en el que los precios siguen marcando el ritmo del bolsillo y con la campaña de Navidad a la vuelta de la esquina, el Ayuntamiento de Toledo apuesta por un modelo que ya funcionó el año pasado y que vuelve ampliado y con un mayor impacto previsto.

El sistema es sencillo: por cada compra mínima de 100 euros, los consumidores pueden obtener un descuento automático de 20 euros. Según los datos municipales, el proyecto dispone de un presupuesto de 50.000 euros, mientras que la campaña pasada se destinaron 15.000 euros. De este presupuesto total, 15.000 son aportados por el ayuntamiento y otros 15.000 euros por la Diputación Provincial.

En estos términos, desde el 1 de diciembre y hasta el 5 de enero, los toledanos podrán optar a estos descuentos en los comercios locales de la capital, Illescas, Talavera de la Reina y Torrijos. Todo ello con el objetivo de potenciar el consumo local, tal y como manifestó el alcalde Carlos Velázquez esta mañana en la presentación de la segunda edición del Bono Comercio de Toledo: "el objetivo es estimular el consumo en las tiendas de proximidad y favorecer que el gasto navideño se quede en Toledo”.

¿Cómo funciona el Bono Comercio de Toledo?

La presentación de la segunda edición del Bono Comercio de Toledo tuvo lugar en la sede de FEDETO / Ayuntamiento de Toledo

Otra de las mejoras con las que contará esta segunda edición es el número de comercios adheridos. Mientras que el año pasado la cifra fue de 70, desde la Asociación de Comerciantes de la Ciudad de Toledo confían en llegar hasta los 200 establecimientos esta campaña, gracias también a la ampliación de otros municipios de la provincia. En todos ellos, el funcionamiento es directo:

El cliente acude a uno de los comercios adheridos.

Realiza una compra igual o superior a 100 euros.

El establecimiento aplica automáticamente el descuento de 20 euros.

Los comerciantes reciben después la compensación económica de la administración, sin trámites adicionales para el consumidor. Bastará con elegir un local participante.

En el caso de los consumidores, podrán solicitar y descargar su bono a través de la propia página web del bono (www.bonocomerciotoledo.es), el cual consistirá en un código QR, que podrán usar a partir del próximo lunes 1 de diciembre a partir de las 12 horas. Desde entonces y hasta el 5 de enero de 2026, estarán disponibles los 2.000 bonos de 20 euros cada uno y se entregarán por orden de inscripción hasta agotar las existencias.

Un impulso económico para el pequeño comercio

Además, este proyecto tiene como misión enseñar "especialmente a los jóvenes" el valor de comprar en las tiendas de barrio por el trato, la cercanía y el conocimiento del producto que ofrece el comercio local. Con el objetivo de equilibrar la competencia con las grandes plataformas online que concentran buena parte del consumo durante estas fechas señaladas.

Para conocer cuáles serán los comercios que apliquen estos descuentos, la página web de Bono Comercio Toledo ha habilitado un apartado específico donde se actualiza la lista de comercios y se detallan las condiciones del programa.

Con esta iniciativa, Toledo refuerza su apuesta por el comercio local en el momento clave del año. Un ahorro directo para las familias y un respiro para cientos de pequeños negocios que sostienen la vida diaria de la ciudad.