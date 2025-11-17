MILES DE AVES CONFINADAS
¿Es peligroso comer huevos y carne por la gripe aviar? Esto es lo que dicen los veterinarios de Toledo
La gripe aviar, que mantiene a miles de aves de corral completamente confinadas, ha provocado un aumento considerable del precio de los huevos en los supermercados españoles
Se cumple una semana del confinamiento de las aves de corral en España, por el riesgo de gripe aviar en las granjas. Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el número de brotes asciende a 14, lo que ha obligado al sacrificio de más de 2,7 millones de aves, la mayoría de ellas en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid.
Sin embargo, como advierten desde el Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo, "es una medida preventiva para proteger a las explotaciones avícolas ganaderas y sus animales de la gripe aviar, pero que no se trata de un problema sanitario para la población". Y es que, pese a tratarse de una zoonosis —enfermedad que se transmite entre animales y personas—, su contagio a seres humanos es muy complicado y no se ha producido ningún caso.
Lola Gálvez, vocal del Colegio, explica que “la palabra confinamiento puede generar cierta inquietud por el pasado reciente, pero la realidad es que estamos ante una situación controlada y de tranquilidad para la población”.
Al contrario de otras zoonosis, "no se transmite con facilidad a los seres humanos y se tienen que dar varias circunstancias para que se produzca el contagio". De ahí, que no haya que preocuparse en exceso. "Si se toman las precauciones lógicas, como evitar contacto directo con las aves silvestres".
Por eso, el Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo hace un llamamiento a la colaboración ciudadana. "Si alguien localiza un ave silvestre muerta, debe avisar al teléfono 112 para que se hagan cargo de ella y, por supuesto, evitar tocarla para no propiciar su propagación a otras aves".
No hay transmisión entre animales y humanos
La doctora María del Mar Tomás, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), recalca a este periódico que no hay motivos para "alarmarse", ya que por el momento no hay señales de transmisión sostenible entre humanos.
"Esto mantiene el nivel de alarma para la población en bajo. Lo que hacen las autoridades es vigilar posibles transmisiones entre aves, mutaciones virales y que no se produzca transmisión a mamíferos. Aunque el riesgo sea bajo, ante un posible contagio humano, el diagnóstico sería de infección por H5N1, que es muy poco frecuente", matiza la especialista.
¿Y qué pasa con los huevos?
Además de que su precio se han disparado en las últimas semanas, otra de las preocupaciones es el riesgo de contagio por consumir los alimentos que provienen de estos animales: huevos y carne.
La doctora Tomás subraya que "son seguros si se manipulan y cocinan correctamente". Así, es fundamental no comerlos crudos o poco cocinados. Las autoridades europeas y españolas no han indicado un riesgo directo para los consumidores que mantengan buenas prácticas higiénicas y de cocción.
