El 'niño de oro toledano' que ha sido convocado por la sub-17 de fútbol sala con 15 años: "Mi madre no me dejaba apuntarme a un equipo"

Toledanos, recuerden este nombre porque posiblemente —y confiamos en ello— pondrá a la ciudad en lo más alto del deporte en los próximos años: Diego Jiménez Pintado.

Es un chico de 15 años como otro cualquiera de su edad, pero su gran pasión es el fútbol sala, juega en el Moprisala y ha sido convocado para jugar con la Selección Española sub-17 de fútbol sala el próximo martes y miércoles frente a Portugal y y Kirguistán. Le ha citado para estos encuentros el seleccionador Mon Barreiro, que ya hizo lo propio en la sub-15 cuando dirigía a esta categoría inferior.

Una convocatoria de la que fue el último enterarse, porque "estaba en el colegio sin teléfono y me dio la noticia mi madre al recogerme. No me lo creía, empecé a saltar de alegría", confiesa orgulloso. Sus amigos de clase fueron otros de los que alucinaron con la noticia de su Diego, "me han dado la enhorabuena y me han dicho que siga siendo como soy, que no cambie".

Así compagina un niño de 15 años su carrera como futbolista y los estudios

Empezó con solo 6 años a jugar, y por él hubiera empezado antes... "No empecé antes por mi madre, ella me decía que jugara en la calle y en los parques, hasta que al empezar primaria ya me dejó apuntarme a un equipo", explica aliviado.

Y nos cuenta que siempre lo prefirió antes que al fútbol 11, "el fútbol sala es más dinámico y se participa más. Nunca me terminó de convencer el fútbol 11".

Lejos de dejarse llevar por el éxito, tiene claro que quiere seguir estudiando porque "es muy difícil vivir solo del deporte", y le gustaría dedicarse a algo relacionado con el sector del deporte como "entrenador, profesor de Educación Física o fisioterapeuta".

Aunque tiene sus sueños como deportista, claro, "ganar el Mundial y la Champions".

Para llegar hasta donde ha llegado, Diego insiste en que su club, el Moprisala, ha sido clave: "Me ha inculcado muchísimos valores: esfuerzo no negociable, humildad, compañerismo... Cada día nos enseña más conceptos de este precioso deporte. Creo que lo que lo hace diferente al resto de clubes es que es como una gran familia. En cada entrenamiento nos divertimos, pero con mucha exigencia, para darlo todo en cada partido, es necesario darlo también cada día en los entrenos".

Entrena tres veces a la semana y esta convocatoria es la primera de muchas de las que le vienen a Diego, el ya bautizado como 'niño de oro toledano'.

El Moprisala tiene 'La Masía' del fútbol sala

Con Diego ya son siete los futbolistas del conjunto toledano que han sido convocados por la selección nacional. El pionero fue Jesús Gordillo, en septiembre de 2017. Un año después, en 2018, lo logró Carlos Gómez. En 2019 fue el turno de Pablo Cendán, hoy jugador del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, mientras que en 2021 debutó Fer Díaz-Cano. Posteriormente, Jorge Salcedo recibió la llamada en 2022 y Alonso Martín hizo lo propio en 2023.

