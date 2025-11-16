La administración de loterías ‘La Caprichosa’ de Toledo espera repetir la suerte de 2023: "Vamos a volver a dar el Gordo"

La Navidad es sinónimo de ilusión. Las cenas, los reencuentros familiares o los Reyes Magos son algunos de los momentos y fechas señaladas... pero sin olvidarnos de la Lotería de Navidad, que cada 22 de diciembre hace madrugar a gran parte de los hogares españoles.

Y desde la ‘Lotería La Caprichosa’ (c/Comercio, 27, Toledo), volverán a estar muy atentos, "es uno de mis días más felices", explica Carlos Gómez, propietario de la administración que ya repartió el Gordo por primera vez en Toledo ciudad en 2023, ¡y quiere volver a hacerlo!

Una familia con tradición lotera y que superó un bache económico en 2011

De tradición familiar, desde su abuelo se dedican al mundo de las loterías: su abuelo Juan era el delegado de 'Toledo Apuestas y Loterías del Estado', cargo que ahora ostenta Mamen, la hermana del padre de Carlos, que ahora sigue el legado de su familia con 'La Caprichosa'.

Pero a pesar de que ahora es habitual ver largas colas en las afueras del local, no ha sido un camino de rosas. Antes estaban ubicados en la calle Sillería y, como nos cuenta el dueño, "dejó de ser una calle transitada y sufrimos mucho económicamente. Pero en 2011 nos trasladamos a esta ubicación y todo cambió", explica. Y la suerte les ha acompañado nunca mejor dicho, porque desde 2019 dan premios en los grandes sorteos:

En 2019 dieron el tercer premio

En 2020 repitieron

En 2021, tercer y cuarto premio

En 2022 un quinto

En 2023 fue la gran explosión de La Caprichosa, repartiendo el Gordo (88.008) y cuatro quintos

Y en la última edición de 2024 repartieron el cuarto y quinto premio

Los tres números preferidos de Carlos son... El 11, porque su padre nació el 11 del 11

El 12, porque su administración es la número 12

Representaría a Toledo con el 45001, que es el código postal del Casco Histórico, ¡y todavía le queda algún décimo!

"La suerte es caprichosa", explica, y la mascota de su tienda es una vaca porque refleja a la perfección a una caprichosa: "la tenemos con pendientes, maquillada, presumida... es muy caprichosa".

Carlos Gómez, propietario de 'Lotería La Caprichosa' / Juan Luis Martín

En esta época puedo llegar a vender 5.000 décimos a diario Carlos Gómez — Dueño de la administración 'La Caprichosa'

Como lotero, piensa que es "la administración que más premios reparte de Toledo" y el perfil medio de comprador es "desde jóvenes hasta mayores, y también nos compran muchos turistas, sobre todo procedentes de China".

¿Cómo vive el 22 de diciembre? "Es inexplicable, repartir dinero y felicidad me llena de alegría, es algo realmente especial", explica, y como tradición nos cuenta que "cuando cerramos el 21 tiramos las llaves del local por encima de la vaca, nos da suerte".

Algunas curiosidades de la lotería de Navidad

Desde 1812 se celebra este sorteo y ya son 212 ediciones que han dado para mucho. Estas son algunos curiosos datos en relación a la lotería y a Toledo: