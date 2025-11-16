LOTERÍA DE NAVIDAD
La administración de loterías ‘La Caprichosa’ de Toledo espera repetir la suerte de 2023: "Vamos a volver a dar el Gordo"
El local está en su época más fuerte y las colas son frecuentes en las afueras de la administración, que ya cuenta los días para el 22 de diciembre
La Navidad es sinónimo de ilusión. Las cenas, los reencuentros familiares o los Reyes Magos son algunos de los momentos y fechas señaladas... pero sin olvidarnos de la Lotería de Navidad, que cada 22 de diciembre hace madrugar a gran parte de los hogares españoles.
Y desde la ‘Lotería La Caprichosa’ (c/Comercio, 27, Toledo), volverán a estar muy atentos, "es uno de mis días más felices", explica Carlos Gómez, propietario de la administración que ya repartió el Gordo por primera vez en Toledo ciudad en 2023, ¡y quiere volver a hacerlo!
Una familia con tradición lotera y que superó un bache económico en 2011
De tradición familiar, desde su abuelo se dedican al mundo de las loterías: su abuelo Juan era el delegado de 'Toledo Apuestas y Loterías del Estado', cargo que ahora ostenta Mamen, la hermana del padre de Carlos, que ahora sigue el legado de su familia con 'La Caprichosa'.
Pero a pesar de que ahora es habitual ver largas colas en las afueras del local, no ha sido un camino de rosas. Antes estaban ubicados en la calle Sillería y, como nos cuenta el dueño, "dejó de ser una calle transitada y sufrimos mucho económicamente. Pero en 2011 nos trasladamos a esta ubicación y todo cambió", explica. Y la suerte les ha acompañado nunca mejor dicho, porque desde 2019 dan premios en los grandes sorteos:
- En 2019 dieron el tercer premio
- En 2020 repitieron
- En 2021, tercer y cuarto premio
- En 2022 un quinto
- En 2023 fue la gran explosión de La Caprichosa, repartiendo el Gordo (88.008) y cuatro quintos
- Y en la última edición de 2024 repartieron el cuarto y quinto premio
Los tres números preferidos de Carlos son...
- El 11, porque su padre nació el 11 del 11
- El 12, porque su administración es la número 12
- Representaría a Toledo con el 45001, que es el código postal del Casco Histórico, ¡y todavía le queda algún décimo!
"La suerte es caprichosa", explica, y la mascota de su tienda es una vaca porque refleja a la perfección a una caprichosa: "la tenemos con pendientes, maquillada, presumida... es muy caprichosa".
En esta época puedo llegar a vender 5.000 décimos a diario
Como lotero, piensa que es "la administración que más premios reparte de Toledo" y el perfil medio de comprador es "desde jóvenes hasta mayores, y también nos compran muchos turistas, sobre todo procedentes de China".
¿Cómo vive el 22 de diciembre? "Es inexplicable, repartir dinero y felicidad me llena de alegría, es algo realmente especial", explica, y como tradición nos cuenta que "cuando cerramos el 21 tiramos las llaves del local por encima de la vaca, nos da suerte".
Algunas curiosidades de la lotería de Navidad
Desde 1812 se celebra este sorteo y ya son 212 ediciones que han dado para mucho. Estas son algunos curiosos datos en relación a la lotería y a Toledo:
- Ha caído cinco veces en la provincia y una en la ciudad (la vez que lo repartió La Caprichosa)
- 82,78 euros es el gasto medio por persona en Castilla-La Mancha
- 20297 y 15640 son los números que han repetido el Gordo
- 5 es la terminación más premiada
- 1 la menos afortunada (solo 8 veces)
- El 13 es la terminación que más vende Carlos en su administración, "por aquello de la mala suerte"
- No ha tocado nunca en tres provincias: Melilla, Tarragona y Ávila
- En 1962 se emitió por primera vez en televisión
- En 2004 tuvo lugar el Gordo más madrugador, a las 9:15 horas
- Participan 23 niños de San Ildefonso
- En 2002 fue el primer sorteo en euros
- La administración se lleva entre 0,80 y 0,90 euros por cada décimo vendido
