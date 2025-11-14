Toledo disfrutará de 49 días de luces, la Navidad más larga de su historia: ¿cuándo será el encendido?

Toledo está a punto de estrenar su Navidad más larga y luminosa de la historia. Desde el 21 de noviembre, fecha del acto de encendido, hasta el 8 de enero, la ciudad vivirá 49 días el ambiente festivo de estas fechas. No solo se amplía la duración, también el despliegue, con más puntos de decorativos repartidos por toda la ciudad. Serán 100.000 bombillas más que en 2024, llegando a nuevos barrios, como el de Azucaica.

El encendido de luces va a ser antes que en ciudades como Madrid o Barcelona, además de que se va a mantener más tiempo que estas. El objetivo es utilizarlas como un reclamo turístico y empezar a competir con las ciudades más navideñas del país.

Toledo es de las ciudades que antes encienden las luces y más tarde las apagan

Con el encendido de luces del día 21 de noviembre, Toledo será la cuarta localidad española que más rápido ha encendido las luces este año, solo una semana después que Vigo. El montaje de este año va a ser más grande que en la edición pasada. Uno de los puntos fuertes son los nuevos arcos de luz que se pueden disfrutar en la calle Reyes Católicos o los novedosos elementos decorativos en el barrio de Azucaica.

El contrato de la iluminación artística fue adjudicado el pasado año a Elsamex Gestión de Infraestructuras S. L., con el desarrollo técnico de la empresa toledana Prilux, por un importe de 659.657,51 euros para dos navidades, 2024- 2025 y 2025-2026, pero el Ayuntamiento ha sumado más de 30.000 euros a la cifra para llegar a todas las calles. Un año más, la Navidad será una de las fechas más especiales para disfrutar en Toledo para vecinos y turistas.

La plaza del Ayuntamiento de Toledo celebrando la Navidad en años anteriores / Ayuntamiento de Toledo

En la decoración de Toledo para la Navidad, las estrellas van a ser el elemento decorativo sobre el que girará toda la temática y que nos encontraremos con mayor frecuencia. Tendrán diferentes formas y tamaños. El montaje navideño tendrá más de 600 adornos que se dividirán en cuatro categorías, serán arcos, motivos en 3D, techos luminosos o redes de luz.

La recordada pista de hielo se va a instalar en el parque de Sisebuto, hasta el 15 de enero de 2026. También regresarán los tradicionales mercadillos navideños que estarán instalados en la Plaza de Zocodover, la Plaza del Ayuntamiento, en el Paseo de Recaredo junto con la Feria Infantil y el de San Lucas. Tendrán productos artesanales o gastronómicos, para visitar cualquier día de la semana.

¿Cómo van a ser las Navidades en Toledo?

Con la incorporación de elementos decorativos en nuevos barrios de la ciudad, el montaje ha crecido con 100.000 puntos de luz LED más que en 2024. Con esta cifra, se posiciona por delante de otras localidades como Pamplona o Cáceres. Algunas ciudades no han confirmado aún su montaje.

Vigo se ha convertido en la gran atracción navideña de España con un despliegue decorativo impresionante. Solo Madrid, con 13 millones de luces, le supera, pero tendrán una Navidad más corta que en Toledo. La capital celebra su encendido el 22 y se mantendrán hasta el 6 de enero, mientras que los toledanos podrán disfrutarlas hasta el 8 de enero, desde el 21 de este mes. De momento, es la única española que las apaga ese día.

El montaje de Navidad de Toledo ha crecido con 100.000 puntos de luz LED más que en 2024. / Leyendas de Toledo

El acto central de esta Navidad en Toledo estará en la Plaza de Zocodover, un año más. Estará instalada una gran bola de 10 metros hecha con luces LED, donde los vecinos se podrán sacar toda clase de instantáneas. Fue a principios de mes cuando se comenzó a su instalación. Desde este céntrico punto de la ciudad, habrá espectáculos de luces y sonidos para traer con fuerza el ambiente navideño y ser el corazón de esta celebración. Desde ahí será el acto para encender toda la iluminación de la ciudad.

Los niños de AFANION (Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha) serán los encargados de encender las luces de Navidad este año en Toledo. Desde 1995, tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida de este colectivo. Es una asociación sin ánimo de lucro que nace de un grupo de padres que había atravesado la misma situación de tener un hijo afectado de cáncer.