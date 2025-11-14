El pueblo a media hora de Toledo donde Lucas se refugia tras su separación de Andy

Pese a que anunciaran hace ya más de un año que iban a separar sus caminos, Andy y Lucas siguen acaparando titulares como dupla. Y es que, después de dar su último concierto como dúo musical el 10 de octubre en el Palacio Vistalegre de Madrid, en el distrito de Carabanchel, el cruce de acusaciones entre ambos no cesa.

Esta semana Andy rompió su silencio en su visita a 'El Hormiguero' para presentar su nueva canción 'Marioneta', donde revelaba la gran pelea que tuvo en mayo tras un concierto con su ya excompañero en la que no llegaron a las manos por poco: "Llevaba desde enero muy nervioso. Hubo una pelea y lo que pasó no fue entre amigos", explica. Una entrevista con la que el protagonista confesó "sentirse libre por primera vez".

Sin embargo, estas palabras no tardaron en tener respuesta por parte de Lucas. En la entrevista que concedió el martes Andy en 'El tiempo justo', sorprendieron al cantante con un vídeo grabado por Lucas en el que aseguraba que su excompañero "le debe la vida" tras haberle dejado 60.000 euros durante la pandemia. En resumen, una guerra que continúa al filo del cañón llena de reproches públicos y acusaciones de dinero y deslealtad.

Pese a ello, el origen de esta separación se debió en cierta medida a los problemas de corazón sufridos por Lucas González, que obligaron al duo gaditano a bajar el ritmo de conciertos hasta tal punto de poner fin a su carrera. En busca de esa tranquilidad que ahora también necesita, el cantante gaditano reside desde hace unos años en un pueblo de la provincia de Toledo que se encuentra a media hora de la capital castellano-manchega, y a menos de una hora de Madrid (45 kilómetros). Yeles se encuentra dentro de la comarca de La Sagra y brinda un equilibrio perfecto: proximidad a la capital, pero con la seguridad de una vida más calmada.

Yeles: un entorno privilegiado que combina tradición y modernidad

Yeles no es una elección al azar. Con alrededor de 6.600 habitantes, la localidad se presenta con una estética rural, espacios verdes y una vida social sosegada. Además, dispone de buenas conexiones viales y de transporte público hacia Madrid, lo que ha permitido al cantante gaditano mantener los compromisos profesionales durante los últimos años sin renunciar a su propósito de salud y descanso.

Para aquellos que buscan escaparse por un día o cambiar de ubicación sin alejarse demasiado de Madrid, Yeles se presenta como una opción atractiva: tranquilidad, paisaje natural y buena comunicación. Aun así, su cercanía a la capital permite mantener una vida profesional activa, algo que para un artista en plena gira o con apariciones públicas resulta clave.

Aunque la población es modesta, el pueblo cuenta con los servicios necesarios para residir cómodamente: autobuses interurbanos a Madrid, buenas conexiones de carretera. Al mismo tiempo, la comunidad local ofrece un ambiente más tranquilo, ideal para alguien que quiere desconectar tras años de mucha actividad artística y mediática.

En definitiva, lo que para muchos podría ser el idílico rincón para unas vacaciones, para Lucas se ha convertido en el lugar donde rehacer su ritmo de vida, priorizar su salud y encontrar la combinación entre la profesionalidad que exige la música y la calma que reclama su cuerpo.

Qué ver en Yeles

Uno de los principales atractivos turísticos del pueblo es la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, un templo de origen mudéjar reconstruido en varias ocasiones y que conserva objetos históricos de gran valor. A pocos metros se encuentra el antiguo ayuntamiento, que aunque el edificio sea sencillo forma parte del paisaje tradicional del pueblo.

Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción / Ayuntamiento de Yeles

Otro de los puntos más visitados es la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, un pequeño templo de tres naves escondida entre urbanizaciones del municipio que se data de 1630. Mientras que para los amantes de la naturaleza, el Parque de La Dehesa es un espacio perfecto para pasear o disfrutar de un día al aire libre. Y por supuesto disfrutar de calles antiguas, casas con jardín y ese aire de pueblo donde aún se siente la comunidad.

Cómo llegar a Yeles

Situado en la provincia de Toledo, se encuentra a medio camino entre Madrid y la capital de provincia, a unos 40 kilómetros de Madrid y unos 38 kilómetros de Toledo. Para quienes viajan en coche, la forma más directa es tomar la autovía 4-42 y salir en el desvío hacia Yeles en el kilómetro 38.

En transporte público, se puede coger autobuses interurbanos que parten desde Plaza Elíptica en Madrid. Y aunque en Yeles no haya estación de tren, las localidades cercanas como Illescas disponen de conexiones ferroviarias que facilitan la conexión entre el municipio y la capital española.

En el caso de viajar desde la capital toledana, la forma más barata es el autobús vía Illescas-Numancia, que cuesta entre 3 y 6 euros. Mientras, el trayecto en coche es de media hora tomando la A-42 dirección Madrid.