Toledo presenta oficialmente su candidatura para ser Capital Europea de la Cultura 2031

Toledo sigue con paso firme su candidatura para ser Ciudad Europea de la Cultura 2031. Durante la tarde de ayer tuvo lugar la presentación oficial de la candidatura en el Teatro Rojas, que contó con la presencia del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y más representantes institucionales del ámbito social y cultural de la ciudad, además de vecinos.

"Es una oportunidad con mayúsculas para volver a convertir a Toledo en luz de Europa, recogiendo lo mejor de nuestro legado y proyectándolo al futuro", señaló Carlos Velázquez, reivindicando la legitimidad histórica de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. "Queremos situar la cultura en el centro de las políticas, en el corazón de la ciudad, como piedra angular de nuestro desarrollo", continuaba el alcalde.

Un proyecto centrado en la cultura como motor de desarrollo, cohesión y transformación social

Con esta presentación, Toledo da un paso decisivo hacia su aspiración de convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031, reafirmando su compromiso con la cultura como motor de desarrollo, cohesión y transformación social. En este proceso competirá con otras diez ciudades españolas: Granada, Jerez, Pamplona, Burgos, Oviedo, Cáceres, Palma de Mallorca, Vitoria, León y Las Palmas de Gran Canaria.

Toledo presenta su candidatura oficial para ser Capital Europea de la Cultura 2031 / Ayuntamiento de Toledo

En su intervención, Carlos Velázquez defendió además el papel de la cultura como un elemento vertebrador de la sociedad toledana y europea, asegurando que esta “hace mejores personas, y las mejores personas hacen mejores ciudades”.

La candidatura cuenta con el apoyo y participación de todos los sectores sociales, institucionales y culturales de Toledo

Una candidatura que nace de la participación de todos los sectores sociales, institucionales y culturales de la ciudad. Y así lo quiso agradecer el alcalde de Toledo, ya que la participación del Consejo Asesor, el Consejo Rector, la Real Fundación de Toledo, la Universidad de Castilla-La Mancha “ha sido fundamental para que lo que era un sueño se esté convirtiendo en realidad”.

Carlos Velázquez explicó que Toledo 2031 es un proyecto que surge desde lo local, "desde nuestras calles, nuestras plazas y nuestros barrios", con la vocación de dialogar con Europa y ofrecer desde Castilla - La Mancha "una respuesta cultural y humanista a los desafíos del continente". El primer edil puso en valor también la cohesión institucional para llevar a cabo este proyecto: "Pocas veces ha concitado tanta unanimidad en torno a un objetivo común y hoy podemos decir que Toledo, la provincia y la región caminan juntas por este sueño compartido".

¿Qué ciudades españolas han sido antes Capital Europea de la Cultura?

La iniciativa de la Capital Europea de la Cultura comenzó en 1985, siendo Atenas la primera ciudad en ostentar este título. Desde entonces, se ha celebrado anualmente y hay más de 60 ciudades han sido designadas hasta la fecha. Durante 2025 este reconocimiento lo poseen las ciudades de Chemnitz (Alemania) y Nova Gorica (Eslovenia).

A la espera de que en 2027 tenga lugar la designación forma de la Capital Europea de la Cultura 2031, las ciudades españolas que han ostentado este título han sido: Madrid (1992), Santiago de Compostela (2000), Salamanca (2002) y San Sebastián (2016).