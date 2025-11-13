Sanguijuelas del Guadiana, así es el grupo de la Extremadura rural que actuará en Toledo en 2026

Casas de Don Pedro, en la provincia de Badajoz, vió nacer al grupo Sanguijuelas del Guadiana. Con poco más de 1.300 habitantes, este pueblo pertenece a la llamada España vaciada. La banda está formada por tres jóvenes amigos, quienes, a sus veintipocos años, decidieron formalizar las reuniones musicales que solían tener desde niños.

Su infancia estuvo marcada por juegos en las calles, la construcción de casas de palets, fiestas locales y su primer contacto con la música a través de la banda municipal de su pueblo. Estas vivencias alimentaron su pasión por la música, que los llevó a interpretar canciones de bandas como Extremoduro, Triana, Estopa y Nirvana.

Y como ocurre con muchos jóvenes extremeños, se vieron obligados a mudarse a la capital para continuar con su desarrollo personal y académico, pero su proyecto musical nunca se detuvo. Por eso, decidieron regresar a su pueblo natal con un propósito claro: consolidarse como banda, componer sus propias canciones y reinvindicar sus raíces a través de la música.

Así nació Revolá, su último álbum con el que están llenando las salas de media España y que, como ellos mismos aclaran, son "canciones autobiográficas que cualquier joven de una zona rural podría haber escrito pero con la característica inevitable de que están bañadas por la tradición y valores que emanan de esta zona despoblada".

Después de agotar las entradas para los dos únicos recitales programados en Badajoz —uno de los más “especiales” será en la Alcazaba, la fortaleza árabe más grande de Europa—, la banda ha anunciado nuevas citas.

Concierto de Sanguijuelas del Guadiana en Toledo

Toledo Beat acaba de confirmar a través de su cuenta en Instagram un nuevo artista: Sanguijuelas del Guadiana. El festival, que se celebrará del 8 al 9 de mayo de 2026, tiene lugar en el Recinto La Peraleda de Toledo.

Se trata de un espacio amplio que permite a los asistentes disfrutar de los conciertos en un ambiente cómodo y seguro. Es uno de los festivales indie-rock más importantes del centro del país y que, en otras ediciones, ha reunido a Viva Suecia, Lori Meyers, Zahara o Dani Fernández.

Los primeros tramos —con precios de 50, 55, 60, 65 y 67,50 euros— se agotaron en apenas unas semanas. Actualmente, el abono general cuesta 82,50 euros e incluye reacceso al recinto durante los dos días del evento.

Los menores de 16 años podrán asistir acompañados de un adulto y con una autorización firmada, mientras que los jóvenes de 16 y 17 años deberán presentar también dicha autorización para poder acceder.