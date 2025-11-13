MÚSICA
Sanguijuelas del Guadiana, así es el grupo de la Extremadura rural que actuará en Toledo en 2026
La banda extremeña ofrecerá su único concierto en la capital manchega el próximo mes de mayo, dentro de Toledo Beat
Casas de Don Pedro, en la provincia de Badajoz, vió nacer al grupo Sanguijuelas del Guadiana. Con poco más de 1.300 habitantes, este pueblo pertenece a la llamada España vaciada. La banda está formada por tres jóvenes amigos, quienes, a sus veintipocos años, decidieron formalizar las reuniones musicales que solían tener desde niños.
Su infancia estuvo marcada por juegos en las calles, la construcción de casas de palets, fiestas locales y su primer contacto con la música a través de la banda municipal de su pueblo. Estas vivencias alimentaron su pasión por la música, que los llevó a interpretar canciones de bandas como Extremoduro, Triana, Estopa y Nirvana.
Y como ocurre con muchos jóvenes extremeños, se vieron obligados a mudarse a la capital para continuar con su desarrollo personal y académico, pero su proyecto musical nunca se detuvo. Por eso, decidieron regresar a su pueblo natal con un propósito claro: consolidarse como banda, componer sus propias canciones y reinvindicar sus raíces a través de la música.
Así nació Revolá, su último álbum con el que están llenando las salas de media España y que, como ellos mismos aclaran, son "canciones autobiográficas que cualquier joven de una zona rural podría haber escrito pero con la característica inevitable de que están bañadas por la tradición y valores que emanan de esta zona despoblada".
Después de agotar las entradas para los dos únicos recitales programados en Badajoz —uno de los más “especiales” será en la Alcazaba, la fortaleza árabe más grande de Europa—, la banda ha anunciado nuevas citas.
Concierto de Sanguijuelas del Guadiana en Toledo
Toledo Beat acaba de confirmar a través de su cuenta en Instagram un nuevo artista: Sanguijuelas del Guadiana. El festival, que se celebrará del 8 al 9 de mayo de 2026, tiene lugar en el Recinto La Peraleda de Toledo.
Se trata de un espacio amplio que permite a los asistentes disfrutar de los conciertos en un ambiente cómodo y seguro. Es uno de los festivales indie-rock más importantes del centro del país y que, en otras ediciones, ha reunido a Viva Suecia, Lori Meyers, Zahara o Dani Fernández.
Los primeros tramos —con precios de 50, 55, 60, 65 y 67,50 euros— se agotaron en apenas unas semanas. Actualmente, el abono general cuesta 82,50 euros e incluye reacceso al recinto durante los dos días del evento.
Los menores de 16 años podrán asistir acompañados de un adulto y con una autorización firmada, mientras que los jóvenes de 16 y 17 años deberán presentar también dicha autorización para poder acceder.
- Las columnas griegas que bordean el Manzanares no son lo que parecen: 'Algunas tienen impactos de bala de la Guerra Civil
- Fin de una época en Madrid con el cierre de la cafetería Hontanares de la calle Sevilla: 'Esta preciosa aventura termina aquí
- El proyecto ‘La base y la cruz’ gana el concurso para resignificar Cuelgamuros con un presupuesto de 26 millones
- Vecinos del norte de Madrid piden recuperar el trazado original de la L11 de Metro hasta Avenida de la Ilustración
- Ayuso respalda a Ryanair tras su choque con el Gobierno: 'No somos conscientes en ocasiones del daño que se puede crear
- El Banco de España abre sus puertas al público por primera vez hasta 2026: fecha y hora para conseguir las entradas gratis
- La sorprendente opinión del arzobispo de Toledo sobre el nuevo álbum de Rosalía: 'Es muy difícil...
- Juan del Val: 'Digo lo que quiero y escribo lo que quiero, soy ingobernable