¿Cuánto cuesta una licencia de taxi en Toledo y cómo se compara con Madrid y Barcelona?

Durante la Junta de Gobierno Local que ha tenido lugar en Toledo, el portavoz Juan José Alcalde ha anunciado que volverán a sacar a concurso las licencias de taxi que han quedado desiertas. De las cuatro lanzadas el pasado 1 de octubre, tan solo una de ellas, por un valor de 150.000 euros ha sido comprada. Esta cifra marca el coste de acceso legal al servicio urbano regulado en la ciudad, distinto del mercado de reventa.

El presupuesto global del procedimiento asciende a 600.000 euros con la finalidad de reforzar la oferta de transporte inclusivo en la capital y garantizar su disponibilidad durante todo el día. Ya que cada una de estas licencias está destinada a vehículos de nueve plazas adaptados para usuarios de movilidad reducida.

Una situación que ocurre con la irrupción de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), a través de la plataforma Bolt. Frente a esto, el portavoz del equipo de Gobierno, Juan José Alcalde, reconoció desconocer los motivos: "No sé si habrá sido por falta de tiempo o por falta de información". Desde el Ayuntamiento, aseguran que el año que viene se volverán a ofertar las licencias porque "hay demanda" según declaró Alcalde.

El precio de las licencias de taxi en Toledo es muy similar al de grandes urbes como Madrid o Barcelona / Europa Press

¿Cuánto cuesta una licencia de taxi?

Si bien existen dos vías de mercado para poder acceder a una licencia de taxi, el precio de la ofertada desde el propio ayuntamiento oscila entre los 120.000 y los 160.000 euros dependiendo de la ciudad. Un precio que ha bajado en cierta medida por la entrada en el mercado de los vehículos VTC, que han obligado a estabilizar el precio de las licencias de taxi.

Actualmente, el precio de una licencia de taxi en Madrid se encuentra entre 130.000 y 150.000 euros; mientras que en Barcelona oscilan entre 120.000 y 140.000 euros en los últimos años. El costo de una licencia puede variar dependiendo de la cantidad de taxis disponibles, la demanda de pasajeros y las regulaciones locales. Respecto al número de licencias que puede poseer un taxista, esta nuevamente depende de la normativa municipal y en función del húmero de habitantes de cada localidad:

Municipios con menos de 5.000 habitantes: se permite una licencia por cada 2.500 ciudadanos

Municipios entre 5.000 y 50.000 habitantes: se permite una licencia por cada 1.000 ciudadanos

Municipios con más de 50.000 habitantes: se permite un número máximo de licencias basado entre la proporción de la población, que varía entre 1 y2,5 taxis por cada 1.000 ciudadanos.

El coste elevado, común a otras grandes ciudades, evidencia una barrera de entrada importante para nuevos titulares. Sin embargo, el Ayuntamiento de Toledo busca equilibrar la disponibilidad del servicio con condiciones sostenibles para los ciudadanos.