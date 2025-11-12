EN 2026
Viva Suecia anuncia concierto en la plaza de toros de Toledo: fecha y cuándo salen a la venta las entradas
La banda murciana amplia su gira con nuevas fechas en Sevilla, Toledo, Alicante y Pamplona
Viva Suecia ha anunciado cuatro nuevas ciudades para la gira de su último disco, 'Hecho en tiempos de paz'.
La banda murciana hará parada en el Icónica Fest, de Sevilla, el 7 de junio en la plaza de España, el 20 de junio actuará en la plaza de toros de Toledo. Ya en julio, el 11 tocará en Área 12, en Alicante y el 7 de noviembre lo hará en Pamplona, en el Navarra Arena.
Se ha abierto una lista de espera para acceder a la preventa exclusiva este jueves 13 de noviembre a las 12.00 horas. La venta general se abrirá el mismo día pero a las 13.00 horas.
Además, los murcianos han avisado a sus fans de Barcelona de que tienen "una noticia preciosa" para ellos que les hace "una ilusión tremenda".
Estas fechas se suman a las ya confirmadas en Valladolid, Valencia, Madrid y Zaragoza, donde han agotado entradas, y A Coruña, Bilbao y Granada, donde aún hay disponibles. La banda ofrecerá su concierto más grande en Murcia el 17 de octubre en Espacio Norte para el que ya no hay entradas.
