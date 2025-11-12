Premios Columela 2025 en Toledo: Rozalén, Puy de Fou, Incarlopsa y Aceites Montes de Toledo

La cantante albaceteña Rozalén, la Denominación de Origen Aceites Montes de Toledo, la empresa cárnica Incarlopsa y el parque temático Puy du Fou recibirán el próximo día 19 de noviembre en Toledo los quintos Premios Columela. Estos premios ponen en valor "la trayectoria de las producciones agroalimentarias de Castilla-La Mancha", según ha señalado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en rueda de prensa.

Imagen de un concierto de Rozalén en Madrid. / Ricardo Rubio / Europa Press

En este caso, la entrega coincidirá con el 15 aniversario de la declaración de la Dieta Mediterránea como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y no con el Día Mundial de la Alimentación, como se venía haciendo hasta ahora.

El significado de los Premios Columela

Las categorías de estos premios están definidos por oro, verde y granate. El primero por los campos de trigo, el verde asimilado al aceite de oliva, y el granate por las producciones vitivinícolas de la región. "El trigo, el aceite de oliva y la vid conforman esa tríada de la Dieta Mediterránea que define nuestra alimentación", ha recordado el consejero. A estos premios se le suman el premio especial concedido este año a Rozalén.

Ganadores de esta edición

Martínez Lizán, que ha recalcado que todos los premiados han sido elegidos por unanimidad del jurado, ha subrayado como "Rozalén ha sido una gran defensora de las costumbres arraigadas en nuestro medio rural. Le encanta cocinar, comer las comidas típicas de cada zona y se atreve con la implantación de huertos para producir para su propio consumo".

Categoría de empresa

En la categoría de empresa, la galardonada ha sido la empresa cárnica Incarlopsa. Martínez Lizán la considera "una de las empresas cárnicas más importantes de toda España", ya que contribuye al fortalecimiento con el medio rural, puesto que está ubicada en Tarancón, llevando posteriormente su materia prima a todo el territorio nacional.

Empresa Incarlopsa / Web Incarlopsa

Incarlopsa es una de las empresas más importantes de Castilla-La Mancha. Cuenta con más de 4.000 empleos y trabaja con programas de I+D pensando en el futuro. Además "refleja el espíritu de los castellanomanchegos por avanzar en el futuro", como ha señalado el consejero de agricultura, ganadería y desarrollo rural.

Categoría de institución

La Denominación de Origen Aceites Montes de Toledo va a ser homenajeada en la categoría de institución por una doble vertiente. Por un lado, se celebran 25 años desde su declaración, y por el otro se homenajea la contribución que aporta a la región.

"Contribuyen a la defensa de un sector importantísimo en la región que en estos momentos está ocupando la primera posición en superficie de leñosos y avanza hacia un gran cultivo que tiene y tendrán una repercusión a nivel global", según Martínez Lizán.

Categoría cultural

En la categoría cultural, el parque temático Puy de Fou, ubicado en Toledo, se consolida como la institución más premiada de los últimos años. Combina un atractivo cultural sin igual, a la par que hace importantes contribuciones con la gastronomía que se puede degustar dentro del parque en los más de 30 puntos de restauración tematizados.

Parque Puy du Fou / Web Parque Puy du Fou

Todos los premiados, según el consejero, "contribuyen a difundir lo que es el concepto de Dieta Mediterránea y las producciones de nuestra región". Además, ha agradecido a todos su trayectoria con la que consiguen "seguir engrandeciendo la familia de columelas que están haciendo su labor por el bien y el futuro de todo el sector de la agroalimentación".