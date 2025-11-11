Días de tregua en Toledo antes de la entrada de una nueva borrasca: la fecha exacta en la que volverán las lluvias

Los días de calma en España han llegado a su fin y una nueva borrasca promete alterar la climatología del país. La borrasca 'Claudia' llega y se caracteriza por una mezcla de grandes contrastes: por un lado, habrá una fuerte subida de la temperatura y, por otro lado, lluvias intensas en diferentes zonas. La AEMET ha mandado avisos en diferentes puntos del territorio y los vecinos de Toledo van a tener que estar muy pendientes del cielo.

Toledo va a ser una de las ciudades protagonistas durante esta nueva borrasca en España. Las altas temperaturas van a estar presentes en estos días, hasta el punto de ser uno de los puntos más calurosos del país. Las lluvias intensas también van a llegar a sus calles a partir de mediados de semana, sin dar un respiro, según el pronóstico de la AEMET.

¿Cuál es el pronóstico de Toledo durante la borrasca 'Claudia'?

El rasgo que caracteriza a la borrasca 'Claudia' es el ascenso de las temperaturas y durante la jornada del miércoles Toledo tendrá una de las máximas del país. Sevilla y Granada estarán cerca de los 28 grados, la capital manchega, Bilbao, Murcia y Palma los 25, y Madrid alcanzará los 22 grados, entre cinco y diez grados por encima de lo normal. Será durante el mediodía cuando este calor llegue a la ciudad.

Panorámica de la ciudad de Toledo / Europapress

En relación con las lluvias, parece que el miércoles todavía no llegarán, según la predicción de la AEMET. Aunque sí que habrá cierta nubosidad, mayoritariamente estarán despejados con temperaturas un poco más suaves durante la tarde y noche.

Finalmente, las lluvias regresarán a Toledo el jueves y lo harán con mucha fuerza. Los cielos estarán completamente cubiertos por nubosidad y las precipitaciones serán sin descanso a lo largo del día. Incluso, por la tarde la probabilidad de lluvia es de un 90%. Las temperaturas serán mínimas de 12 grados y máximas de 19.

¿Hasta cuando va a llover en Toledo, según la predicción de la AEMET?

Con la llegada del fin de semana a Toledo, la lluvia no va a dar tregua durante la borrasca 'Claudia' y el viernes puede ser el peor día. Con una probabilidad de lluvia del 100%, truenos y rayos podrán verse y oírse durante la jornada, con un peor escenario por la tarde cuando las temperaturas tendrán un leve descenso. También habrá que prestar atención al viento, ya que puede haber alguna fuerte ráfaga.

El sábado y domingo se repetirá el mismo panorama, de nuevo con una probabilidad total de precipitaciones. El sábado será el peor día en lo que a viento se refiere, con ráfagas de aire que pueden alcanzar los 25 km/hora. Será un fin de semana para estar en casa, a pesar de que las temperaturas no van a ser excesivamente bajas.