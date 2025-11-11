Qué está pasando con la gripe aviar en Toledo: miles de gallinas confinadas y 18 pueblos afectados

La gripe aviar avanza sin control por todo el territorio español. Desde este pasado lunes, 10 de noviembre, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha aplicado "medidas adicionales de refuerzo" para prevenir la propagación del virus de la influenza aviar, después de constatar un aumento del riesgo por la proliferación de casos en Europa. Entre las principales medidas, destaca el confinamiento de las aves de corral consideradas de "especial riesgo y especial vigilancia", que afecta a 1.999 municipios, 18 de ellos en Castilla-La Mancha.

En nuestra comunidad, los pueblos afectados son: Pétrola, Albacete y Chinchilla de Montearagón (Albacete); Alcázar de San Juan, Daimiel, Retuerta del Bullaque, Ruidera y Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real); Belmontejo, El Hito, Montalbo y Mota del Cuervo (Cuenca); Almonacid de Zorita, Azuqueca de Henares y Sacedón (Guadalajara); Miguel Esteban, Quero y Villafranca de los Caballeros (Toledo).

Además del confinamiento preventivo, queda prohibida la cría de patos y gansos con otras aves de corral, su cría al aire libre y darles agua procedente de depósitos "a los que puedan acceder aves silvestres, salvo en caso de que sea tratada a fin de garantizar la inactivación de posibles virus de influenza aviar".

Para el resto de los municipios, el Ministerio recomienda "extremar las medidas de bioseguridad" en las explotaciones avícolas, ya que la gripe aviar es una enfermedad viral altamente "contagiosa".

Una "posible pandemia"

La situación epidemiológica actual en granjas de Estados Unidos de esta cepa es "muy patógena" que requiere una vigilancia tan intensiva como sea posible. La gripe aviar H5N1 tiene la capacidad adquirida para transmitirse entre mamíferos (pasa de madres a crías a través de la leche) y de ganado bovino/lácteo de este tipo de explotaciones.

H5N1 es un problema de salud pública sobre el que se lleva realizando vigilancia activa desde hace décadas. No es un problema de ahora. A día de hoy, no hay evidencia de que se haya producido transmisión entre personas.

Sin embargo, lo que sí está claro es la capacidad de expansión del virus a través de especies salvajes y su salto a las domésticas evidencian el riesgo de que la infección en humanos se pueda producir gracias a nuevas mutaciones recombinantes entre variantes.

¿Estamos preparados en España para la gripe avisar H5N1?

El doctor Francisco Javier Membrillo, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), cuenta que "el virus ha ido mutando y se ha ido acercando cada vez más a animales más parecidos inmunológicamente al ser humano hasta la situación en la que estamos actualmente".

El virus de la gripe aviar H5N1 (azul) en una imagen en color obtenida mediante un microscopio electrónico de transmisión. / Créditos: CDC/Science Photo Library.

Es evidente que la actual vacuna contra la gripe estacional "no protege frente a la gripe aviar H5N1". "Se renuevan todos los años en función de la cepa o la variante que es más predominante en el hemisferio sur, que siempre tienen el invierno antes que nosotros".

Los CDC reiteran que la gripe H5N1 "puede propagarse de los animales a las personas de varias maneras":

Tocar algún objeto contaminado y luego llevarse las manos a los ojos, la nariz o la boca

y luego llevarse las manos a los ojos, la nariz o la boca Si salpica en los ojos un líquido que contenga virus vivos (como la leche cruda de vaca infectada, por ejemplo)

Inhalar gotitas contaminadas con el virus

Si se manipula animales enfermos o muertos infectados por el virus.

Los síntomas son muy parecidos a los de la gripe estacional (virus influenza):