¿Sabes qué son los Moharraches que regresan a Pelahustán tras siglos prohibidos?

Toledo y sus municipios son un claro ejemplo de como ser fieles a las tradiciones de toda la vida también en nuestros días. Con esa intención, el pueblo de Pelahustán se ha propuesto recuperar una de sus celebraciones más antiguas y singulares: los Moharraches.

Tras un gran proceso de investigación y colaboración vecinal, los toledanos volverán a disfrutar de esta tradición invernal. Será el próximo 29 de noviembre cuando las calles de Pelahustán vuelvan a vibrar con esta emocionante fiesta.

¿Qué son los Moharraches de Pelahustán que regresan?

Esta celebración de Toledo se basa en una mascarada invernal. Los Moharraches tienen siglos de historia une naturaleza e identidad local y ya se han presentado en el Centro Cultural San Clemente de Toledo, con el apoyo de la Diputación provincial.

En sus orígenes, estas máscaras características estaban vinculadas a rituales agrícolas y ganaderos de invierno. Se utilizaban para pedir prosperidad para las cosechas y el ganado.

Los tradicionales Moharraches regresan a la provincia de Toledo / Diputación de Toledo

El impulsador del proyecto para que los Moharraches regresen a este municipio de Toledo ha sido Ramón González. Según ha documentado, fue en 1731 cuando la Iglesia prohibió estas representaciones por considerarlas profanas. Los vecinos no aceptaban esta decisión y protestaron, llegaron a enfrentarse al poder civil, pero no fue suficiente y las mascaradas desaparecieron poco a poco.

En las fiestas de Pelahustán del año pasado, un grupo de vecinos sorprendió al pueblo reapareciendo como Moharraches, con trajes de tela, máscaras de corteza, cencerros y bastones adornados. Desde ese momento, han conseguido sumar a diez vecinos en su lucha y este mes serán muchos los que se dejen llevar por el espíritu de los Moharraches.

Así fue la presentación de los Moharraches en Pelahustán

El alcalde actual del municipio de Pelahustán, Roberto García, ha estado del lado del conjunto de vecinos que ha luchado por recuperar esta tradición. En la presentación de los Moharraches, explicó cómo será su regreso a Toledo: "Este año, con motivo de la festividad de San Andrés, volverán a tener un papel protagonista en nuestras celebraciones.

Después de la reaparición para sorpresa de todos en la edición del año pasado, en la presente desempeñarán una de las actividades troncales de esta jornada en la que se conmemora al patrón de Pelahustán y que tendrá lugar el próximo 29 de noviembre".

Presentación de los Moharraches en la Diputación de Toledo / Diputación de Toledo

Para los representantes políticos, esta fiesta es importante para recuperar "vida, unión y sentido de pertenencia" al municipio. Para Roberto García, son un "ejemplo de compañerismo, tradición y el amor a nuestras raíces".