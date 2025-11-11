MÚSICA
La sorprendente opinión del arzobispo de Toledo sobre el nuevo álbum de Rosalía: "Es muy difícil..."
El nuevo álbum de Rosalía, 'Lux' está inspirado en la religión y el arzobispo de Toledo es una de las primeras personalidades en pronunciarse al respecto
Desde hace días, en España, no se habla de otro tema que del nuevo álbum de Rosalía, 'Lux'. Tres años después de 'Motomami', su tercer disco, la cantante ha dado una vuelta radical a su estilo y ha enfocado este trabajo en la religión y el amor a Dios. Como era de esperar, es una temática que no ha dejado indiferente a nadie y el arzobispo de Toledo es una de las personalidades que se ha pronunciado sobre este nuevo estilo.
En 'Herrera en Cope', Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, ha ensalzado la importancia que ha tenido para la Iglesia en España y en la capital castellano-manchega su Catedral Primada, cuando se celebra su VIII Centenario. Ha aprovechado la ocasión para repasar la actualidad del país y ha opinado sobre que Rosalía base todo su álbum en la religión.
La opinión del arzobispo de Toledo sobre el nuevo álbum de Rosalía
Francisco Cerro ha sido preguntado en los micrófonos de Cope por la corriente de espiritualidad que se ha instalado en los jóvenes. Esta modalidad se refleja en artistas como Rosalía o grupos como Hakuna, que utilizan sus canciones para hablar de la relación que mantienen con Dios.
Para el arzobispo de Toledo, esta nueva corriente es "un motivo de esperanza". Considera que el mensaje que predican estos artistas va a la par que el que se transmite desde la Iglesia y los obispos, añadiendo que: "Jesucristo es lo mejor de la vida y perderse a Jesucristo es perderse lo mejor de la vida".
Cuando rostros tan conocidos, como el de Rosalía, comparten su fe, para Francisco Cerro es: "una auténtica llamada a encontrar un sentido pleno a la vida y a la existencia que, fuera de Jesucristo, ese sentido pleno y esa profundidad es muy difícil de encontrar". El arzobispo de Toledo da la bienvenida a todos los que promuevan su fe, en lo que define como "una vuelta a las raíces", animando a vivir "este momento de esperanza".
Así es el nuevo álbum de Rosalía: 'Lux'
Desde el principio de su nueva "era", Rosalía ha utilizado un extenso imaginario religioso. Desde la portada de 'Lux' en la que aparece con un hábito blanco en la cabeza y lo que parece una camisa de fuerza, hasta decolorarse el pelo para dar la ilusión de que tiene un halo.
Cada canción del álbum está inspirada en la historia de una Santa, como Santa Olga de Kiev en 'De Madrugá', Santa Teresa de Jesús en 'Sauvignon blanc' o Sun Bu’er en 'Porcelana'. La artista hace paralelismo entre su vida y las de estas grandes personalidades de la religión, utilizando melodías clásicas y grandes orquestas en su base.
