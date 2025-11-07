El mapa del peligroso amianto en Toledo: consulta si lo tienes cerca de tu casa, edificio o barrio

Toledo cuenta con su propio censo de amianto —en cumplimiento de la legislación vigente—, como adelantó el alcalde, Carlos Velázquez, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad.

Se trata de un grupo de minerales fibrosos de origen natural que, según la OMS, puede causar enfermedades graves y la muerte tanto a los trabajadores como a otras personas expuestas. Se calcula que causa más de 200.000 muertes al año y una elevada morbilidad en todo el mundo.

De acuerdo al mapa realizado por la empresa Agforest, en la ciudad se han identificado 1.083 puntos con amianto, tanto en edificios públicos como viviendas privadas.

El uso de amianto está prohibido en España desde 2002 bajo el Real Decreto 396/2006, lo que significa que no puede fabricarse, comercializarse ni emplearse. Y también debe conocerse dónde está instalado, ya que la exposición a este material puede causar cáncer de pulmón, laringe y ovario, y provocar otras enfermedades respiratorias crónicas, como la fibrosis pulmonar.

El regidor señaló que es un proyecto "pionero"que permitirá planificar su retirada y "pasar de la medición a la acción". Este estudio se ha realizado mediante tecnología de teledetección —con inteligencia artificial—, que permite localizar con precisión la presencia de este material en diversas instalaciones.

El amianto es un importante problema de salud pública, especialmente en barrios como Santa María de Benquerencia, donde se estima que hay 60.000 toneladas, de la antigua cementera Ibertubo.

El inventario del amianto en Toledo, calle a calle

En muchas casas del Casco Histórico se han utilizado estas fibras en su construcción, sobre todo, en calle Comercio y la Magdalena. Solo en Santa Bárbara, se concentra algo más de un centenar de los puntos de amianto detectados por esta empresa en la capital de Castilla-La Mancha.

Sin embargo, es en el barrio del Polígono donde la problemática se torna más grave. Hay alrededor de 150 naves situadas en la zona industrial de Santa María de Benquerencia están afectadas por esta situación.

El mapa del amianto en Toledo: todos los puntos donde hay presencia de este material cancerígeno en la ciudad / EPE

El mapa, que se puede consultar detallado en este enlace, también muestra el coste de retirada del amianto, su porcentaje de ocupación y el calendario de eliminación. En aquellos enclaves calificados como "riesgo alto", se debe retirar antes de 2028.