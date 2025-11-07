Lista Forbes 2025: ¿Cuántos toledanos hay en la lista de los españoles más ricos del país?

La edición en España de la revista Forbes ha vuelto a publicar su tradicional lista anual de los españoles más ricos. Un año más, es Amancio Ortega quien lidera esta lista como máximo accionista del gigante textil Inditex (Zara, Pull & Bear, Berska...) y el sector inmobiliario a través del 'holding' Pontegadea, con los que ha alcanzado una fortuna de 109.900 millones de euros. Rafael del Pino Calvo-Sotelo, presidente de Ferrovial, Juan Roig, de Mercadona, o Florentino Pérez son algunos de los otros nombres que encabezan la lista. De esta forma, el top 10 está formado por los siguientes empresarios:

Amancio Ortega, con un patrimonio de 109.900 millones de euros (desciende 10.300 millones con respecto al año pasado). Accionista mayoritario de Inditex. Sandra Ortega (10.000 millones de euros, baja 400 millones con respecto a 2024), es hija de Amancio Ortega y una de las accionistas más importantes de Inditex. Rafael del Pino Calvo-Sotelo, presidente de Ferrovial. Patrimonio de 8.000 millones de euros y ha aumentado su riqueza en 900 millones con respecto al pasado ejercicio. Juan Roig, presidente de Mercadona. Posee una riqueza de 7.900 millones de euros, con un aumento de 2.100 millones sobre 2024. Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca. 6.200 millones de euros, y ha aumentado su patrimonio en 2.200 millones, lo que le sitúa como la quinta riqueza del país. Tomás Olivo, propietario de General de Galerías Comerciales. Se sitúa el sexto del ranking con un patrimonio de 4.600 millones, con un incremento de 1.900. Hortensia Herrrero, que posee el 27,71 % de las acciones de Mercadona, además de ser presidenta de la Fundación Hortensia Herrero, con la que impulsa proyectos culturales. Posee 4.400 millones de euros, con 1.200 de aumento con respecto al pasado ranking. María del Pino Calvo-Sotelo, presidenta de la Fundación Rafael del Pino. Su hermano Rafael del Pino es el presidente de Ferrovial y ella es la tercera mujer más rica de España, con 4.200 millones de euros (+ 1.000 sobre 2024). Miguel Fluxá Roselló, presidente ejecutivo del Grupo Iberostar. 3.300 millones respaldan su novena posición, con un incremento de 1.300 millones sobre el anterior ejercicio. Completa el top 10 el presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, con una fortuna de 3.100 millones, 400 más que el año pasado.

¿En cuánto ha cambiado este top 10 con respecto al de 2024? Lo vemos:

Ya no está en el puesto 5 Isak Andik , expropietario de Mango que falleció el 16 de diciembre de 2024 tras caer al vacío mientras practicaba senderismo en las cuevas de salitre de Collbató, en Barcelona. Aunque las causas de la muerte todavía se investigan.

, expropietario de Mango que falleció el 16 de diciembre de 2024 tras caer al vacío mientras practicaba senderismo en las cuevas de salitre de Collbató, en Barcelona. Aunque las causas de la muerte todavía se investigan. No está este año Daniel Maté , accionista de Glencore y que en 2024 se colocó en la novena posición con una fortuna de 3.100 millones de euros.

, accionista de Glencore y que en 2024 se colocó en la novena posición con una fortuna de 3.100 millones de euros. Tampoco está Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Eupacific Partners, que se colocó en la décima posición en el pasado ejercicio con un patrimonio que alcanzaba los 3.000 millones. En su lugar ha entrado Florentino Pérez, undécimo en 2024.

¿Hay algún toledano en la lista Forbes 2025?

Hasta 100 nombres completan este adinerado ranking en el cual no hay ningún toledano. Pero sí hay (o más bien habrá, porque está en marcha) un local en la ciudad castellanomanchega de una empresa de la que son propietario un hombre y una mujer que sí están en la lista.

Nos referimos a Mar y Miguel Ángel García-Baquero, que se encuentran en el límite, en el puesto número 100, con una fortuna de 450 millones (50 más que la última lista). Son los quesos más famosos de España y raro es el hogar que nos lo compra con relativa frecuencia.

A la izquierda de la imagen, Mar García-Baquero, y dos veces a su izquierda se encuentra su hermano, Miguel Ángel / JCCM

Exportan a un total de 60 países y la familia lo gestiona a través de la sociedad Coblilac. El padre de los ahora propietarios, Mar y Miguel Ángel, fue Hersilio García y comenzó con la empresa en 1962. Los hijos la heredaron en 2014.

Y recientemente esta familia anunció que van a abrir un Museo del Queso en Toledo antes de junio de 2026, que pretenden que sea "como el museo de Heineken de Ámsterdam", además de esperar "unas 150.000 visitas durante el primer año".

Así será el Museo del Queso de García Baquero en Toledo / EPE

El proyecto ya está en marcha y García-Baquero, que tiene su sede en Ciudad Real, continúa ampliando sus locales y negocios, para volver a aparecer en 2026 en esta lista Forbes en la que Toledo está presente de forma indirecta.