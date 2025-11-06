NOVEDADES EN EL CASO
¿Qué va a ocurrir con el sacerdote de Toledo que detuvieron en Torremolinos en posesión de cocaína?
El sacerdote de Toledo, Carlos Loriente, fue detenido en septiembre en posesión de una cantidad de cocaína rosa que superaba los límites del consumo propio
Llega una importante novedad en el caso del sacerdote que detuvieron en Torremolinos en septiembre por posesión de cocaína rosa. En un comunicado, la Archidiócesis de Toledo confirmaba este suceso, explicando que: "lamenta profundamente los hechos que han causado la detención y reprueba cualquier conducta delictiva que presuntamente hubiera podido cometer el sacerdote", añadiendo que la "responsabilidad" de los hechos corresponde al ámbito personal del protagonista. Casi dos meses después, el arzobispo de la ciudad ha explicado el siguiente paso que se va a tomar con Carlos Loriente.
Desde su puesta en libertad provisional al día siguiente de la detención, acogiéndose a su derecho de no declarar, poco se sabía de lo que iba a pasar con Carlos Loriente. Ahora, la Archidiócesis de Toledo confirma que empieza una investigación para conocer verdaderamente lo que ocurrió y qué deben hacer con el sacerdote.
En marcha la investigación sobre la detención del sacerdote de Toledo
La Archidiócesis de Toledo ya está valorando si los hechos cometidos por el sacerdote fueron "una imprudencia". Ha sido en una rueda de prensa para presentar el Día de la Iglesia Diocesana 2025, donde el arzobispo de la ciudad, Francisco Cerro Chaves, ha actualizado la situación de Carlos Loriente: "Desde el primer momento se tomaron todas las medidas cautelares apartando al sacerdote del ejercicio del Ministerio", fueron sus palabras. Añadió que se está llevando un proceso eclesiástico y canónico que era necesario.
El arzobispo de Toledo ha indicado que se están valorando todos los hechos y que sería “una imprudencia” valorar lo que está en proceso de investigación. Ha recordado que paralelamente se está llevando a cabo el “procedimiento civil” contra el detenido. Un procedimiento de cuyo desarrollo el Arzobispado de Toledo no tiene noticia.
¿Cómo fue la detención del sacerdote de Toledo?
Los hechos ocurrieron mientras el sacerdote de Toledo estaba disfrutando de unos días de vacaciones en la Costa del Sol, concretamente en Torremolinos. Carlos Loriente fue sorprendido en plena vía pública portando sustancias estupefacientes, cocaína rosa, conocida popularmente como tusi, que, según detallaron los agentes de la Policía Nacional, superaban el límite comprendido para consumo propio.
Posteriormente, en el registro de su vivienda, se encontró una balanza de precisión, una bolsa monodosis de droga y juguetes eróticos. Continúa siendo investigado como autor de un presunto delito contra la salud pública que, dependiendo de la gravedad de la conducta y el tipo de sustancia, podría conllevar penas de prisión de 6 meses a 9 años.
