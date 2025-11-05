Este municipio de Toledo es uno de los mejores lugares para observar la Superluna del Castor de esta noche

Durante esta noche, si el tiempo lo permite, los cielos de España volverán a vestirse de gala. Llega la segunda —y última— superluna de 2025 y Toledo tiene uno de los mejores lugares del país para disfrutarla. La Superluna del Castor, la luna llena de este mes, es una de las más destacadas del año por su brillo y tamaño.

Este fenómeno recibe su nombre tradicional por coincidir con la época en la que los castores reforzaban sus refugios antes del invierno, y en esta ocasión adquiere la categoría de superluna al producirse con el satélite especialmente cerca de la Tierra, apenas 356.000 kilómetros. Esta distancia va a permitir observarla con un tamaño y brillo superiores a lo habitual: se verá un 14% más grande y hasta un 30% más luminosa, una cita imperdible para los amantes de la noche. Y estará especialmente visible a partir de las 22:00 h y durante toda la noche

Un municipio de Toledo es uno de los mejores lugares de España para observar la superluna

La empresa de movilidad SIXT ha realizado un análisis de más de 75 ciudades españolas para identificar los mejores lugares del país en los que observar la superluna. Para ello, se han tenido en cuenta factores clave como la nubosidad media, la contaminación lumínica (medida con la escala de Bortle y la magnitud por segundo de arco cuadrado), así como el interés local, en función de las búsquedas online sobre astronomía.

El resultado es una selección del informe de SIXT son diez enclaves privilegiados, que combinan cielos despejados, baja contaminación lumínica y paisajes impresionantes. Desde parques naturales hasta miradores de montaña, estos destinos ofrecen las condiciones perfectas para contemplar la superluna en todo su esplendor.

TOLEDO, 31/08/2023.- La superluna azul ilumina el cielo de Toledo, hoy jueves en la capital castellanomanchega. EFE/Ismael Herrero / Ismael Herrero

Consuegra, pueblo de Toledo, es el cuarto mejor lugar de España para apreciar la superluna y lo consideran "una joya escondida para observar las estrellas". Con una altitud de 707,7 metros sobre el nivel del mar, esta localidad tendrá cielos despejados y una contaminación lumínica relativamente baja, debido a su población de 10.932 habitantes.

Aunque la escala de Bortle califica a Consuegra con un 5, lo que indica una contaminación lumínica suburbana moderada, la cobertura nubosa media durante los meses de verano es de apenas un 10,75 %. Estas condiciones crean numerosas noches despejadas y secas, perfectas para la astronomía.

La primera localidad en esta clasificación es La Puebla de Cazalla, con unos cielos oscuros ideales para observar estrellas, seguida de Mancha Real y Castalla.

Cada vez hay más interés por la astronomía en España

El interés por la astronomia no ha dejado de crecer en los últimos años. La posibilidad de disfrutar del firmamento lejos del bullicio urbano y la contaminación lumínica ha impulsado a miles de personas a buscar nuevas formas de conectar con la naturaleza.

En España, esta tendencia se refleja claramente. Las búsquedas en Google de aplicaciones relacionadas con la observación del cielo nocturno han duplicado su volumen en solo un año.