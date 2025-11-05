SUCESO
Golpe al narcotráfico de marihuana en Toledo: la Policía Nacional detiene a cuatro personas e incauta 27 kilos
Las investigaciones comenzaron porque el domicilio, que está próximo a un centro escolar, desprendía "un fuerte olor" a marihuana y se podían oír sistemas de ventilación
La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas y ha incautado 27 kilos de marihuana en una operación en la que se ha intervenido una plantación de cultivo intensivo de cannabis en Ugena (Toledo).
Según ha informado la Policía en una nota de prensa, las investigaciones comenzaron porque el domicilio, que está próximo a un centro escolar, desprendía "un fuerte olor" a marihuana y se podían oír sistemas de ventilación.
El pasado 5 de octubre, los agentes procedieron a la entrada y registro del domicilio, donde encontraron 830 plantas de marihuana en su fase de secado, así como una "gran cantidad de cogollos de esta sustancia ya recolectados".
En paralelo, en el exterior del inmueble, se observó cómo el contador de luz se encontraba manipulado, existiendo un enganche ilegal al suministro. En total se intervinieron 27,8 kilogramos de la sustancia estupefaciente y se detuvo a cuatro hombres como presuntos autores de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, pasando todos ellos a disposición judicial.
- La Comunidad de Madrid vende a una inmobiliaria mexicana un edificio por 31 millones para hacer viviendas de lujo
- La Comunidad de Madrid elevará más de un 85% el contrato dos veces desierto para diseñar una estación de metro en Los Ahijones
- Ismael Beiro, el ganador del primer ‘Gran Hermano’ que probó suerte en el mundo del 'trading' y quiso ser alcalde de Cádiz
- Radiohead renace en Madrid con un apoteósico concierto entre el rock épico y la rave desatada
- Este restaurante de Carabanchel sirve el menú del día más barato (y con seis primeros para elegir)
- Un hombre atrincherado, el gas abierto y 14 antidisturbios hospitalizados: Usera roza la tragedia
- El Gobierno autoriza el pago de los 126 millones de euros al Consorcio Regional de Transportes que exigía la Comunidad de Madrid
- Juanjo Bona, en pie de guerra: una romería improvisada en Madrid con la jota aragonesa por bandera