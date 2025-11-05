Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Golpe al narcotráfico de marihuana en Toledo: la Policía Nacional detiene a cuatro personas e incauta 27 kilos

Las investigaciones comenzaron porque el domicilio, que está próximo a un centro escolar, desprendía "un fuerte olor" a marihuana y se podían oír sistemas de ventilación

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas en una operación contra el tráfico de marihuana en Ugena (Toledo)

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas en una operación contra el tráfico de marihuana en Ugena (Toledo) / Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas y ha incautado 27 kilos de marihuana en una operación en la que se ha intervenido una plantación de cultivo intensivo de cannabis en Ugena (Toledo).

Según ha informado la Policía en una nota de prensa, las investigaciones comenzaron porque el domicilio, que está próximo a un centro escolar, desprendía "un fuerte olor" a marihuana y se podían oír sistemas de ventilación.

El pasado 5 de octubre, los agentes procedieron a la entrada y registro del domicilio, donde encontraron 830 plantas de marihuana en su fase de secado, así como una "gran cantidad de cogollos de esta sustancia ya recolectados".

En paralelo, en el exterior del inmueble, se observó cómo el contador de luz se encontraba manipulado, existiendo un enganche ilegal al suministro. En total se intervinieron 27,8 kilogramos de la sustancia estupefaciente y se detuvo a cuatro hombres como presuntos autores de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, pasando todos ellos a disposición judicial.

