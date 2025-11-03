Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

YA JUGARON AQUÍ EN MARZO

Toledo volverá a ser sede de la selección femenina de fútbol sala: lugar y horario de los partidos

Las chicas de Clàudia Pons se enfrentarán a Marruecos, campeona de África, en dos amistosos

Fútbol sala de máximo nivel en Toledo

Fútbol sala de máximo nivel en Toledo / EFE

Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

El pabellón Javier Lozano de Toledo acogerá los próximos días 11 y 12 de noviembre los partidos amistosos de la selección absoluta femenina de fútbol sala frente a Marruecos. Serán los últimos encuentros de preparación de las de Clàudia Pons antes de viajar a Filipinas el día 15.

La selección femenina de fútbol sala jugará en Toledo: estos serán los horarios

El primero de los encuentros será el martes 11 a partir de las 18:00 horas, mientras que el segundo se jugará el miércoles 12 a las 19:00 horas.

España y Marruecos, campeona de África y clasificada por ello para el Mundial, se han enfrentado en cuatro ocasiones, siempre en partidos amistosos, con cuatro victorias de las de Clàudia Pons con un balance de 26 goles a favor y dos en contra. En septiembre de 2024 se midieron en Las Rozas (10-1 y 6-0), mientras que el agosto de este año se han visto en Rabat (0-5 y 1-5).

Estos partidos supondrán el regreso de la selección femenina a Toledo, donde disputó los dos primeros partidos de su historia, ante Australia y Portugal, en 1995. Aquellos partidos se saldaron con sendas victorias por 7-2 y 9-2, respectivamente.

Tras el “lleno total” del Javier Lozano en el encuentro que enfrentó a España e Inglaterra, el pasado 7 de marzo, la capital regional volverá a recibir a la Selección Española Femenina, tricampeona de Europa, en el año en el que Toledo es Ciudad Europea del Deporte.

Las entradas para ambos encuentros están ya disponibles a través de la web de la Real Federación Española de Fútbol.

