YA JUGARON AQUÍ EN MARZO
Toledo volverá a ser sede de la selección femenina de fútbol sala: lugar y horario de los partidos
Las chicas de Clàudia Pons se enfrentarán a Marruecos, campeona de África, en dos amistosos
El pabellón Javier Lozano de Toledo acogerá los próximos días 11 y 12 de noviembre los partidos amistosos de la selección absoluta femenina de fútbol sala frente a Marruecos. Serán los últimos encuentros de preparación de las de Clàudia Pons antes de viajar a Filipinas el día 15.
La selección femenina de fútbol sala jugará en Toledo: estos serán los horarios
El primero de los encuentros será el martes 11 a partir de las 18:00 horas, mientras que el segundo se jugará el miércoles 12 a las 19:00 horas.
España y Marruecos, campeona de África y clasificada por ello para el Mundial, se han enfrentado en cuatro ocasiones, siempre en partidos amistosos, con cuatro victorias de las de Clàudia Pons con un balance de 26 goles a favor y dos en contra. En septiembre de 2024 se midieron en Las Rozas (10-1 y 6-0), mientras que el agosto de este año se han visto en Rabat (0-5 y 1-5).
Estos partidos supondrán el regreso de la selección femenina a Toledo, donde disputó los dos primeros partidos de su historia, ante Australia y Portugal, en 1995. Aquellos partidos se saldaron con sendas victorias por 7-2 y 9-2, respectivamente.
Tras el “lleno total” del Javier Lozano en el encuentro que enfrentó a España e Inglaterra, el pasado 7 de marzo, la capital regional volverá a recibir a la Selección Española Femenina, tricampeona de Europa, en el año en el que Toledo es Ciudad Europea del Deporte.
Las entradas para ambos encuentros están ya disponibles a través de la web de la Real Federación Española de Fútbol.
- La Comunidad de Madrid dará en 2026 los primeros pasos para construir la Autopista del Suroeste
- Los vecinos de Goya reaccionan a las obras en la Plaza Felipe II: 'Se ha perdido la oportunidad de darle otro aire
- La Comunidad de Madrid elevará más de un 85% el contrato dos veces desierto para diseñar una estación de metro en Los Ahijones
- Los cambios que prepara el Metro de Madrid: nuevas paradas en L9 y L10, ampliación de L5 y L11 y reformas de estaciones
- Las cifras que preocupan al Real Madrid de baloncesto: 'Es el resultado de no ofrecer nuevos abonos y poner las entradas a precio del fútbol
- El Gobierno autoriza el pago de los 126 millones de euros al Consorcio Regional de Transportes que exigía la Comunidad de Madrid
- Ni el café ni el pistacho consiguen reemplazar los sabores 'de toda la vida' del Día de Todos los Santos: 'Lo que perdura en el tiempo es la tradición
- Todo listo para llevar en el móvil el abono transporte de Madrid, pero solo en estos dispositivos