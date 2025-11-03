La Fundación Amancio Ortega invierte 11,24 millones en el Hospital Parapléjicos de Toledo: lo que se podrá adquirir con la inversión
La donación permitirá crear un quirófano de alta tecnología y financiar nuevos proyectos de investigación, robótica y rehabilitación avanzada en el hospital toledano
La Fundación Amancio Ortega destinará 11,24 millones de euros al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo con el objetivo de financiar una decena de proyectos de innovación tecnológica y rehabilitación avanzada, entre los que destaca la construcción de un quirófano integrado de última generación.
El acuerdo fue firmado en la mañana de este lunes en A Coruña entre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la presidenta de la fundación, Flora Pérez Marcote, en un acto que consolida la colaboración entre la entidad y el sistema sanitario público.
“Hoy es un día de enorme gratitud. Los once millones irán destinados a nuestro buque insignia, Parapléjicos, un centro de referencia nacional e internacional”, destacó García-Page durante la firma del convenio.
Gracias a esta donación se podrá adquirir material médico de última tecnología
Los fondos permitirán también la adquisición de equipamiento médico de vanguardia, como sistemas robotizados de rehabilitación, el desarrollo de nuevas unidades de investigación y programas de formación avanzada para los profesionales sanitarios.
Además, se pondrá en marcha un programa de rehabilitación intensiva y personalizada para mejorar la función de la mano en pacientes con tetraplejia, mediante técnicas de estimulación cerebral.
Gracias a esta inversión, el Hospital Nacional de Parapléjicos reforzará su posición como referente internacional en el tratamiento de lesiones medulares y continuará liderando la investigación aplicada al bienestar y la autonomía de los pacientes.
Con más de 50 años de historia, el hospital toledano ha atendido a más de 35.000 personas con lesión medular y ha sido pionero en tratamientos como los marcapasos diafragmáticos, las cirugías de la mano tetrapléjica, la realidad virtual o los exoesqueletos robóticos.
