El día que Stephen Hawking visitó Toledo: su visita a la Catedral y un café en Zocodover

El 14 de abril de 2005, las empinadas calles de Toledo fueron testigo de una visita inesperada: Stephen Hawking, el científico más famoso del planeta, paseó por el corazón de la ciudad acompañado de su mujer y su equipo. El físico británico, autor de Breve historia del tiempo, había viajado a España para presentar su nuevo libro en la Universidad de Oviedo, pero reservó una tarde libre para descubrir la llamada 'ciudad de las tres culturas'.

A las cinco de la tarde, la comitiva entró en la Catedral Primada, donde disfrutó de una visita guiada. Una vez en la plaza del Ayuntamiento, se captó una imagen que ha quedado grabada en la memoria toledana: Hawking, en su característica silla de ruedas, observando con atención la arquitectura gótica. Más tarde, la lluvia le sorprendió en la plaza de Zocodover, donde se detuvo en una terraza antes de regresar a su hotel.

Hawking, una vida dedicada al universo

Hawking —que dedicó su vida a descifrar los agujeros negros y a explicar el origen del universo— demostró que la física podía llegar a millones de personas. Su libro Breve historia del tiempo permaneció más de 230 semanas en la lista de los más vendidos del New York Times, un récord sin precedentes para una obra científica. Era, como escribió el periodista Carlos Elías, “el último científico que hizo vibrar a las masas”.

Su paso por Toledo fue breve, pero dejó huella. Al igual que lo hizo Einstein, en 1923. Hawking falleció en 2018, a los 76 años, y sus cenizas reposan en la Abadía de Westminster junto a Newton y Darwin.