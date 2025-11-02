Un estudiante de la Universidad de Roma alucina con el Campus de Toledo y la ciudad: "Es un destino ideal para hacer el Erasmus"

Giovanni tiene 24 años, es de Pieve di Cento (Bolonia) y estudia Derecho en la Universidad de Roma (Sapienza). Ahora, está en Toledo y estudiará el primer semestre de su último año de carrera en el campus de la ciudad gracias al programa Erasmus, en el que se puede estudiar medio o un año entero de la carrera en otra ciudad fuera de tu país.

De los cinco destinos que puso para su aventura internacional el prioritario para él era Toledo, porque le encanta España. No quiso seleccionar ni Madrid ni Barcelona porque "en seis meses no me iba a dar tiempo a conocer una ciudad tan grande, por eso preferí Toledo, y fue la mejor decisión que pude tomar".

Y a pesar de vivir en una de las grandes capitales del mundo como es Roma, confiesa que "Toledo me ha robado el corazón".

Los monumentos de Toledo me cortan la respiración Giovanni Guitti

Encantado con la ciudad y la universidad

Lleva cerca de dos meses viviendo en Toledo y nos cuenta que le encanta. "Lo que más me impresionó al llegar fue el centro, son muchas cuestas y parecía que iba a tocar el cielo. Me parece increíble todos los monumentos que hay", y también habla maravillas de los toledanos, "son muy cercanos, te ayudan con cualquier cosa y acogen muy bien a la gente de fuera. Es de agradecer esta actitud".

Aunque, con respecto a la gran cantidad de monumentos que tiene la ciudad, afirma que "en Roma se cuida más el patrimonio artístico, es algo que me traería de Roma a Toledo".

"Estoy enamorado de sus monumentos", explica. / Juan Luis Martín

La gente de Toledo vive de una forma muy sencilla y eso me encanta: conocen a la mayoría, pueden ir a todos los sitios andando... Es como que tienes todo en tus manos aquí Giovanni

Le ha acogido tan bien la ciudad que incluso compara a su casera con una segunda madre, "cuando llegué a la ciudad no venía el autobús y vino a recogerme".

Tres cosas que le han impactado "El abono joven es increíble y en Italia no lo tenemos. Con él puedo ir gratis a Madrid", explica.

"Mi lugar favorito es la plaza de la Virgen de Gracia, por las increíbles vistas que tiene".

"No soy de dulces, pero el mazapán de Toledo me gusta mucho".

"Los profesores de la UCLM están muy bien preparados"

Y no es lo único, también "alucina" con el nivel del Campus de Toledo de la UCLM, "los profesores tienen mucho nivel y las clases son muy interactivas, se aprende mucho. Aquí somos 30 alumnos y en Roma llegamos a 100, por lo que se aprende mucho más", explica.

Sobre todo está encantado con la evaluación continua, no "jugártelo todo a un examen. Así se aprende de verdad. Es un modelo que te envuelve y hace que te guste estudiar porque tienes que estar siempre conectado", afirma.

La universidad —y cualquier universitario lo sabrá— está ligada a la fiesta y, ojo, porque lejos de lo que podíamos pensar, le encanta la fiesta toledana con respecto a la de Roma porque "allí hay mucho postureo, aquí la gente lo pasa bien de verdad. Eso se nota".

Aunque admite echar de menos "la comida de mi mamá", también admite que "el mazapán me gusta mucho".

No lo duda. Para él Toledo es "un destino top para hacer el Erasmus. Si quieres una gran ciudad tienes Madrid a media hora. Animo a todos a venir, no se arrepentirán", concluye satisfecho con la decisión toledana que tomó hace meses.