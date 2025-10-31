¿Lloverá en Toledo en Halloween? La AEMET da su pronóstico para la noche del 31 de octubre

Si eres de Toledo, o pensabas pasar Halloween en la ciudad toledana, puedes respirar tranquilo. A pesar de los últimos días de frío y lluvia, en los que parece que el otoño se ha terminado de asentar, en el día de hoy la lluvia dará una tregua y no habrá precipitaciones. Si bien las nubes seguirán dominando el cielo de la ciudad, estas no descargarán agua sobre las calles.

Este viernes, los vecinos de la ciudad han amanecido con unas vistas habituales durante toda la semana: un cielo gris repleto de nubes y una escasa luminosidad en el ambiente. El sol parece que no quiere salir todavía y seguirá escondido hasta al menos el domingo por la tarde. Ya el lunes, día 3 de noviembre, se espera un día soleado desde la mañana hasta que anochezca.

Ayuntamiento de Toledo / Ayuntamiento de Toledo

En la jornada de hoy, las temperaturas máximas alcanzarán los veinte grados centígrados mientras que las mínimas rondarán los diez grados.

Tiempo esperado para el fin de semana

Si eres de esas personas a las que les gusta celebrar Halloween con una buena fiesta, no debes preocuparte por coger el paraguas. Ahora mismo, los expertos dan probabilidad nula a la opción de las precipitaciones, aunque esta alegría no durará mucho, pues está previsto que mañana por la tarde, 1 de noviembre, las nubes vuelvan a arrojar agua.

Plaza del ayuntamiento de Toledo / Ayuntamiento de Toledo

Las temperaturas máximas y mínimas se mantienen tanto el día de hoy como mañana y ya será el domingo cuando la mínima se coloque por debajo de los diez grados. Además, para el último día de la semana, existen probabilidades de lluvias algo menores que las del sábado, previstas para la madrugada y la mañana. El viento por su parte vivirá un descenso de fuerza desde hoy, con rachas de vientos de 20 km/hora, a los 15 km/hora del sábado hasta los 10 km/hora del domingo.

Un buen inicio de semana

La semana que viene comenzará con un lunes más frío que los días anteriores, dónde la mínima será de cinco grados, pero con nulas probabilidades de lluvia y el cielo completamente despejado.

Ya será el martes cuando las nubes regresen con una previsión de lluvia del 35% durante todo el día y las temperaturas vivirán un repunte de dos grados tanto en la máxima como en la mínima.

Para el resto de la semana sí será mejor que lleves un paraguas haya donde vayas, pues las lluvias regresan y tienen pensado quedarse un tiempo.