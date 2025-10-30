SUCESOS
Detenido en Talavera el atracador de dos bancos en Valmojado y Quismondo, en la provincia de Toledo
Se estableció un dispositivo operativo en Talavera de la Reina, donde los agentes localizaron el vehículo utilizado y más tarde al presunto autor, al que identificaron y detuvieron
La Guardia Civil ha detenido en Talavera de la Reina (Toledo) al autor de dos atracos cometidos en sucursales bancarias de Valmojado y Quismondo, en la provincia de Toledo, donde el asaltante exhibió una pistola de aire comprimido para amenazar e intimidar a los empleados.
Los robos tuvieron lugar el 21 de marzo en Valmojado, donde sustrajo unos 6.000 euros, y el 23 de octubre en Quismondo, de donde se llevó 3.700 euros, ha explicado en un comunicado la Guardia Civil, que ha explicado que se ha recuperado todo el dinero sustraído.
En el robo de Valmojado, los agentes comprobaron, mediante imágenes de las cámaras de seguridad, que el autor actuaba solo, utilizando un vehículo previamente sustraído para desplazarse hasta el lugar. Una vez dentro de la sucursal ocultó su rostro con una mascarilla y gorra para dificultar su identificación.
Han recuperado todo el dinero sustraído
En el robo en Quismondo, el pasado 23 de octubre, empleó el mismo modus operandi y los agentes estudiaron las grabaciones de las cámaras de seguridad y comprobaron que el autor de ambos hechos tenía una apariencia similar y había huido del lugar con un vehículo de características parecidas.
En base a estos datos y a la información recabada tras el primer robo se estableció un dispositivo operativo en Talavera de la Reina, donde los agentes localizaron el vehículo utilizado y más tarde al presunto autor, al que identificaron y detuvieron.
En el registro del domicilio del detenido se ha conseguido recuperar todo el dinero sustraído, el arma utilizada -una pistola de aire comprimido-, prendas de ropa utilizadas en el robo, diversas herramientas para forzar vehículos y un arma blanca.
- La construcción de un hotel de lujo en Navalagamella desata las críticas de los ecologistas: 'Está colindante a una zona de protección animal
- Nueva ruta directa desde Madrid: ideal para una escapada con niños a un destino de cuento
- Una megaobra fallida en la gran arteria de la capital: ¿Qué va a pasar ahora con los aparcamientos del Bernabéu?
- El desahucio de Maricarmen tras siete décadas en la misma casa moviliza a los vecinos de Sainz de Baranda: 'Me niego a irme, voy a luchar
- Este pueblo medieval a 50 minutos de Madrid ofrece empleo y casas por 50.000 euros para que te mudes
- De incógnito en 'La Revuelta', el programa de Broncano que saca de quicio a 'El Hormiguero': 'Lo que pasa aquí se queda aquí
- Este es el pueblo donde vive Lucas, el cantante de 'Andy y Lucas', a media hora de Toledo
- Este pueblo de la provincia de Toledo busca vecinos y vende casas por 20.000 euros: está a una hora de Madrid