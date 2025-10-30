Detenido en Talavera el atracador de dos bancos en Valmojado y Quismondo, en la provincia de Toledo

La Guardia Civil ha detenido en Talavera de la Reina (Toledo) al autor de dos atracos cometidos en sucursales bancarias de Valmojado y Quismondo, en la provincia de Toledo, donde el asaltante exhibió una pistola de aire comprimido para amenazar e intimidar a los empleados.

Los robos tuvieron lugar el 21 de marzo en Valmojado, donde sustrajo unos 6.000 euros, y el 23 de octubre en Quismondo, de donde se llevó 3.700 euros, ha explicado en un comunicado la Guardia Civil, que ha explicado que se ha recuperado todo el dinero sustraído.

En el robo de Valmojado, los agentes comprobaron, mediante imágenes de las cámaras de seguridad, que el autor actuaba solo, utilizando un vehículo previamente sustraído para desplazarse hasta el lugar. Una vez dentro de la sucursal ocultó su rostro con una mascarilla y gorra para dificultar su identificación.

El atracador sustrajo casi 10.000 euros entre los dos atracos en la provincia de Toledo / Guardia Civil

Han recuperado todo el dinero sustraído

En el robo en Quismondo, el pasado 23 de octubre, empleó el mismo modus operandi y los agentes estudiaron las grabaciones de las cámaras de seguridad y comprobaron que el autor de ambos hechos tenía una apariencia similar y había huido del lugar con un vehículo de características parecidas.

En base a estos datos y a la información recabada tras el primer robo se estableció un dispositivo operativo en Talavera de la Reina, donde los agentes localizaron el vehículo utilizado y más tarde al presunto autor, al que identificaron y detuvieron.

En el registro del domicilio del detenido se ha conseguido recuperar todo el dinero sustraído, el arma utilizada -una pistola de aire comprimido-, prendas de ropa utilizadas en el robo, diversas herramientas para forzar vehículos y un arma blanca.